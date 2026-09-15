Más de 200 vehículos abandonados fueron compactados en Plaza Huincul

Los más de 200 automóviles y motocicletas que estaban abandonados, después de ser secuestrados o cuyos propietarios no fueron a retirarlos por diversas razones, en Plaza Huincul tuvieron su destino final. La medida que llevó adelante el municipio busca hacer cumplir la ordenanza aprobada en 2021. Los rodados se encontraban alojados en un sector de la división Tránsito de la Policía provincial.

La gran acumulación de rodados comenzó a desbordar el espacio y como se trata del ingreso a la ciudad, se aspira a un ordenamiento del lugar y evitar los riesgos de contaminación.

La medida fue implementada a través de la secretaría de Seguridad Ciudadana de la comuna huinculense. La mayoría fueron motocicletas -153- y fueron 50 autos los que entraron en el proceso de destrucción total. El titular del área, Ramón Lecaro confirmó que es la primera vez que se alcanzó una medida de esta naturaleza

Desde hace décadas en el predio que pertenece a la división Tránsito de Plaza Huincul se acumulan los vehículos de todo tamaño que fueron secuestrados. Son los que fueron secuestrados por los incidentes viales con heridos o víctimas fatales. Además, están aquellos que les falta documentación y que no los retiraron por la imposibilidad de afrontar los costos de las multas.

Debido a la cantidad de rodados, y a pesar de haber sido acomodados, se debió habilitar otro sitio en el barrio semirrural de Filli Dei, donde se trasladaron los más grandes.

La norma reguladora

En 2021, el Deliberante de Plaza Huincul aprobó la ordenanza N° 1799 que regula la destrucción final de estos vehículos. La norma fijó que está previsto el proceso de descontaminación y compactación de automotores o partes también de los que están en la vía pública en «estado de desuso, inmovilidad o abandono», en adhesión a la Ley Nacional Nº 26.348.

Se estipuló que si el rodado es identificable, las autoridades deberán intimar «fehacientemente al propietario a efecto que procederá a retirar el bien, previo pago de gastos y multas» que fijó el Código de Faltas del municipio huinculense.

El artículo 3° mencionó que la descontaminación será realizada por la dirección de Zoonosis municipal con amonio cuaternario, cuyo valor será el que establece la ordenanza tarifaria vigente. La comuna tiene que publicar los edictos con el listado de rodados a compactar cuando no se conozca la titularidad del auto o moto. O que no esté en condiciones de funcionar porque tiene destrucción total.

El proceso hasta llegar a esta instancia fue prolongado porque se debieron cumplimentar todos los pasos anteriores. Desde el municipio se indicó que, actualmente, se encuentra en tratativas un proyecto para su traslado hacia otro sector de la ciudad, debido a que el gasoducto Cordillerano atraviesa el predio. Esto constituyo un factor de riesgo potencial.