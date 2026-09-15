Las claves detrás del Presupuesto 2027: el giro en la estrategia del oficialismo y el mensaje que bajó Caputo

El Gobierno nacional estimó en el proyecto de Ley de Presupuesto Nacional para 2027 una inflación de 18% interanual a diciembre, un crecimiento de 4%, y un valor del dólar que llegará a $ 1.847 al final del período.

A su vez, espera que las exportaciones alcancen los U$S 133.984 millones, con importaciones por U$S 118.424 millones, lo cual se traducirá en un saldo comercial favorable de U$S 15.560 millones.

La iniciativa estima que el consumo privado crecerá 3,4% y el público lo hará 0,6%. A su vez, la inversión avanzará 9,2%.

El giro del Gobierno en la presentación del Presupuesto

El proyecto ingresó al Parlamento por la Cámara de Diputados y comenzará a debatirse en la semana del 5 de octubre. Esto obedece a que el oficialismo quiere tratar primero los emplazamientos de la oposición sobre morosidad y la prórroga de la Emergencia en Discapacidad.

Según confiaron fuentes oficiales, el encargado de explicar la iniciativa oficial será el secretario de Finanzas, Federico Furiase, con lo cual se descartan las presencias en el Congreso del ministro de Economía, Luis Caputo, y del secretario de Hacienda, Carlos Guberman.

Esto muestra un cambio de 180° en la estrategia del oficialismo respecto del presupuesto dado que los dos proyectos anteriores habían sido presentados por el presidente, Javier Milei, en sendas cadenas nacionales y con los principales funcionarios de Economía en las comisiones.

Los números para el 2027 se realizaron con base en el cierre de 2026 y allí el Gobierno proyectó una inflación interanual a diciembre de 29%, con lo cual espera una desaceleración para la última parte del año.

Respecto del dólar, estimó que la cotización oficial culminará el año en $ 1.600, lo que implica un alza de apenas 4,5% respecto del cierre de este martes en $ 1.530.

Luis Caputo: «Esperaba que aplaudieran»

Caputo destacó que será el cuarto año consecutivo que el Gobierno nacional presenta un presupuesto con superávit financiero. Esto quiere decir que el saldo a favor se alcanza incluso luego del pago de los intereses de la deuda.

El jefe del Palacio de Hacienda subrayó que es la primera vez en la historia que durante un período presidencial completo la ley que regula los ingresos y los egresos muestra un resultado positivo.

Caputo describió este escenario durante un discurso en la celebración del Día de la Exportación. Al finalizar esta ponderación hizo una pausa esperando un aplauso del auditorio que no se produjo, por lo cual lo reclamó: “Esperaba que aplaudieran… pero nadie lo hizo”, se lamentó.

Caputo se mostró decepcionado por la fría respuesta de quienes lo escuchaban porque considera que esta condición del programa económico es el pilar donde luego se asientan las demás decisiones.

El ministro aseguró que en este momento “se está viviendo un shock externo brutal” a partir de la suba de la tasa de interés en Estados Unidos y por el aumento de los precios del petróleo y la energía, consecuencia de la guerra que se extiende en Medio Oriente.

El funcionario planteó que con este escenario internacional “tres años atrás hubiésemos estado discutiendo si durábamos uno o dos minutos”.

El ministro enfatizó que la Argentina no sufre zozobras a causa de que el Estado cuenta con equilibrio fiscal y no requiere de colocar deuda o emitir moneda.

Caputo añadió que sin estas necesidades, los dólares que están generando la energía, el petróleo, la minería y el agro llevan al sostenimiento de la estabilidad cambiaria y macroeconómica.

A raíz de esta consideración, Caputo también rechazó los cuestionamientos que señalan que el actual modelo provoca una “economía que crece a dos velocidades”.

“Es bueno que así ocurra porque estos sectores generan los dólares que necesitamos y eso le da previsibilidad a todos los sectores de la economía”, insistió, al tiempo que reiteró que con “previsibilidad las empresas pueden planificar” mejor sus procesos de producción.

Consciente de las críticas que a diario se escuchan por la falta de resultados en la microeconomía, Caputo fue directo y bajó un claro mensaje dirigido al ala política de su espacio que, en muchas ocasiones en voz baja, se hace eco de esos cuestionamientos.

“Estamos cambiando el modelo y aplicando lo que funciona en todas partes del mundo porque tenemos un presidente que tiene el coraje de llevar estas políticas a cabo”, subrayó el ministro. Y remarcó: “Este es un proceso que requiere dos cosas: una, saber que estamos por el camino correcto, y dos, perseverar y no dejarse llevar por las ansiedades políticas del momento”.

Con ese foco, el jefe del Palacio de Hacienda volvió a descartar cualquier medida política que se asemeje a una reactivación forzada de la economía: “Al populismo no se lo combate con más populismo sino con más ortodoxia”, repitió y aseguró que el Gobierno “seguirá haciendo lo que hay que hacer, que es hacer las cosas bien”.

Este concepto está en línea con lo que Milei les transmitió a sus legisladores el lunes por la tarde en la Casa Rosada. “Nos dijo que no va a cambiar nada porque este es el camino y que si tiene que perder las elecciones no le importa, las perderá”, confesó uno de los participantes de ese encuentro.

Caputo sostuvo que el actual modelo tiene como principal objetivo “empujar las exportaciones” y negó que sea un modelo financiero en detrimento de la industria. Además, proyectó que 2026 terminará con un saldo comercial superavitario en U$S 27.000 millones, cifra que resulta decisiva para mantener el precio del dólar.

Este superávit se reduciría en 2027 a U$S 15.000 millones debido a un esperado aumento de las importaciones por una recuperación económica más robusta.