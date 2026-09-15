Chubut: una pequeña comuna rural en medio de un escándalo por gastos de 167 millones de pesos 

Una pequeña localidad del interior profundo de Chubut se convirtió en el centro de un escándalo provincial: según una resolución del Tribunal de Cuentas de la provincia hubo en 2024 un verdadero “descontrol financiero” y exige al jefe comunal devolver casi 167 millones de pesos por egresos de fondos sin ningún tipo de respaldo documental.

El dictamen involucra al jefe comunal Gilberto Sergio Ariel Bowman y a la tesorera Natalia Emilse Huinchillan. En junio de 2024, Bowman que fue candidato por Arriba Chubut anunció su integración al partido provincial del gobernador Ignacio Torres.

Las Plumas: la comunidad rural que quedó en medio de un escándalo

Se trata de la Comuna Rural de Las Plumas, ubicada en plena meseta chubutense, en el centro de la provincia y a 185 kilómetros de Trelew a la vera de la ruta nacional 25. Tiene solo 750 habitantes. La mayoría son empleados del estado provincial y municipal ante la ausencia de trabajo privado.

El Tribunal de Cuentas de la Provincia emitió una durísima resolución donde dejó al descubierto un descontrol financiero absoluto en esa comuna durante el ejercicio 2024 y decidió avanzar con la máxima sanción patrimonial posible contra sus responsables directos.

A través de un dictamen categórico, los auditores provinciales aprobaron una parte de la ejecución presupuestaria, pero exigieron formular un cargo solidario por un total de 166.021.355 pesos contra el actual presidente de la comuna, Gilberto Sergio Ariel Bowman, y la tesorera, Natalia Emilce Huenchillan. La cifra resulta verdaderamente escandalosa para el acotado presupuesto que maneja una localidad de la meseta y refleja el volumen y la gravedad de las irregularidades detectadas durante las inspecciones contables.

Pese a varias consultas, diario RÍO NEGRO no consiguió la cifra presupuestaria que maneja la comuna. “No existe un monto general público y detallado, pero es un monto menor comparado con otras localidades”, dijeron las fuentes consultadas. En cuanto a la cantidad de personal público no supera los 30 empleados entre administrativos, policías y de salud. La noticia tuvo repercusión en medios locales.

El desglose técnico de la sanción expone la magnitud de las maniobras administrativas. El ente de control detectó egresos de fondos sin ningún tipo de respaldo documental válido por más de 77 millones de pesos. A ese monto se le sumaron fuertes inconsistencias en los egresos por otros 21 millones. Al unificar ese capital injustificado, los auditores le aplicaron intereses punitorios por más de 66 millones debido a la mora administrativa y la falta de respuestas en tiempo y forma.

Para evitar que el caso quede impune y el Estado pierda esos recursos, el organismo intimó de forma directa a las autoridades. Bowman y Huenchillan tienen un plazo de 15 días para ingresar esos fondos millonarios a la Tesorería General de la Provincia.

El dictamen publicado en el Boletín Oficial del tribunal expresa que, si no cumplen con el pago exigido o no logran revertir la medida mediante un recurso de revisión extraordinario, enfrentarán la ejecución del cobro por vía judicial. Esto implica que la provincia tiene la potestad de avanzar con el embargo de sus cuentas sueldo y la afectación directa de sus bienes personales hasta cubrir la totalidad de los casi 167 millones de pesos reclamados. Una situación inesperada en una comuna rural de la meseta chubutense donde todos se conocen. No hubo detalles sobre cuáles fueron los gastos no justificados, aunque en este aspecto los integrantes del Tribunal de Cuentas prefieren no dar información.