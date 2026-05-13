YPF anunció un aumento en los combustibles a partir de este jueves 14: qué pasa con el buffer de precios

YPF anunció que aplicará un aumento en los precios de los combustibles a partir de este jueves 14 de mayo. La medida surge luego del congelamiento en medio de la guerra en Medio Oriente. Pese al incremento, anunciaron que tanto el «buffer» como el «micropricing» seguirán vigentes.

A través de sus redes sociales, el presidente de la petrolera nacional, Horacio Marín, anticipó que mañana se ajustará «en un 1%» los valores en los surtidores.

«De igual manera, continuaremos aplicando el sistema de ‘buffer de precios’ por hasta 45 días adicionales, con el propósito de no trasladar sobresaltos en el surtidor», sentenció.

De qué se trata la extensión del buffer de precios en YPF

El CEO de YPF detalló que, durante el plazo estimado, continuará la política para evitar trasladar a los consumidores el «impacto de fluctuaciones bruscas en el precio internacional del petróleo (Brent)», pero sin restringir las «demás variables que componen el precio» como ya se había implementado.

Según explicó Marín, este sistema implica la creación de una «cuenta compensadora» que, una vez concluído el conflicto que afecta el tráfico por el estrecho de Ormuz, en YPF se mantienen los precios constantes para recuperar «durante el tiempo necesario» el ingreso diferido originado por no haber incorporado las variaciones del Brent.

A partir del jueves 14 de mayo, @YPFoficial ajustará el precio de los combustibles en un 1% tras un análisis detallado de las condiciones del mercado y las variables de oferta y demanda.



De igual manera, continuaremos aplicando el sistema de “buffer de precios” por hasta 45 días… pic.twitter.com/EHdzW9fgLR — Horacio Marín (@HoracioMarin_ok) May 13, 2026

A esto, sumó que la política de micropricing permanecerá vigente para «maximizar rentabilidades en función de la oferta y demanda, estableciendo precios diferenciales por franjas horarias, corredores y zonas geográficas».