La frase de Dibu Martínez sobre el próximo Mundial que ilusiona a toda Argentina: «Tengo más…»

La fiebre mundialista se empieza a sentir. Este viernes se realizará el sorteo del próximo Mundial. El evento tendrá lugar en Washington y definirá los grupos y el camino de las 48 selecciones que participarán de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

En la previa de este esperado acontecimiento, Emiliano «Dibu» Martínez habló sobre la próxima cita mundialista. El arquero de la Selección Argentina se hizo presente a través de una videollamada en un evento de AFA, realizado en Nueva York. El campeón del mundo sorprendió a los más de 200 invitados que se hicieron presentes en el «“AFA as a Global Brand, The Power of a Brand” (AFA como marca global, el poder de la marca).

Goycochea en diálogo con el Dibu Martínez.

Sergio Goycochea fue el conductor del evento y charló distendidamente con el arquero marplatense. Dibu fue consultado sobre sus sensaciones del próximo Mundial, y no escondió sus expectativas: «No sólo yo: la mayoría de los que jugaron un Mundial tienen ese bichito en la panza. Es difícil de explicar, pero tengo más ilusión de este que del anterior«, aseguró.

Luego, enfatizó sobre la importancia de vestir la camiseta albiceleste: «Ganar títulos individuales o con mi club es como la frutilla del postre, pero el postre entero de toda mi carrera fue siempre jugar con la Selección Argentina«. Además, describió las ganas y el acompañamiento que recibe cada vez que se pone el buzo argentino: «Cuando juego con la Selección siento que la pelota no entra, tengo todo un país y a mi familia atrás«.

Para cerrar, contó la preparación física que realiza para llegar en óptimas condiciones al Mundial: «Lo mío va más allá. Tengo un físico privilegiado, puedo jugar a los dos días. Vas a jugar 60 partidos como si no hubiera un Mundial al final de la temporada, porque si no es difícil rendir al 100%«. Vale destacar que, a comparación de Qatar 2022, esta cita mundialista se realizará cuando finalice la temporada en Europa.