La frustración de Franco Colapinto por los problemas con su Williams: “Las partes viejas no ayudan en nada”

Franco Colapinto quedó en el último lugar de la primera qualy para la carrera Sprint y saldrá 20° en la prueba de mañana. Luego de la jornada, el piloto argentino se refirió a los problemas que tuvo con su coche.

Al principio de la entrevista detalló que no se sintió mal sino que tiene cosas para «seguir trabajando y mejorando» porque no conoce el circuito. «Estoy muy lejos y todavía no entiendo bien el por qué. Hay que seguir trabajando. Obviamente que la suspensión vieja, todas las partes viejas que tengo en el auto, no ayudan en nada”, argumentó Colapinto.

Y luego comentó cómo lidió con la dificultad: “Tengo mucha ida de trompa en curva lenta, en curva de media velocidad, cuando le pido acelerar adelante empieza a patinar y voy muy de trompa. Nos está costando meter velocidad en las curvas, meter buena mínima que acá es muy importante porque hay curvas muy largas. Nos está costando mucho tener una mínima alta. Un poco complicado por ahora el fin de semana. Hay que trabajar para tratar de entender qué hacer para mañana, pero definitivamente por ahora complicado”.

"NO CONOZCO EL CIRCUITO, ESTOY MUY LEJOS…" las primeras impresiones de Colapinto tras la clasificación sprint en Qatar.



En primer turno, durante la única práctica libre del fin de semana en el GP de Lusail, Colapinto se posicionó 19° en la sesión con su mejor tiempo de 1:24.200 que lo dejó apenas por delante de Esteban Ocon de Alpine y justo detrás de Sergio Checo Pérez de Red Bull (1:24.039). El argentino quedó a 2.247 del mejor tiempo que logró Charles Leclerc (1:21.953) y a 1.039 de su compañero de Williams Alex Albon (1:23.161), que se posicionó noveno. El corredor argentino acumuló 29 giros en el Lusail International Circuit y fue uno de los pilotos que más estuvo en pista.

“Hay tiempo para seguir mejorando, pero bueno, es un poco la sensación de estar un poco lejos y no saber un poco por qué lado ir. Esa es la sensación. Así que nada, hay que trabajar por la noche para entender un poco más esta suspensión y estas partes que no usábamos hace mucho y ver cómo lo vamos a mejorar”, concluyó Colapinto, con un tono de frustración por los resultados obtenidos.