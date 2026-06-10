La fuerte decisión de Sebastián Villa tras el interés de Boca

En las últimas horas crecieron los rumores sobre un posible regreso de Sebastián Villa a Boca. Luego de que varios medios lo vincularan con el Xeneize, el colombiano subió una historia a sus redes sociales donde dejó claras sus intenciones de volver a jugar en La Bombonera.

La historia que subió Villa en su Instagram.

Esta mañana, el periodista Martín Arévalo reveló una noticia que impactó: el futbolista priorizó su vuelta al Xeneize sobre otras propuestas millonarias. Así lo confirmó: «Rechazó tres ofertas importantes porque su prioridad es regresar a Boca«.

Luego, aclaró que había un fuerte interés de dos equipos del futbol brasileño y una de Arabia Saudita, pero fueron descartados, mostrando las ganas que tiene de vestir la camiseta azul y oro.

Pero ahora la dificultad radica en las negociaciones con Independiente Rivadavia. El futbolista de 30 años tiene contrato hasta fin de año y en Mendoza no se desprenderán fácilmente de su máxima figura. En enero, la dirigencia de la Lepra pidió alrededor de 12 millones de dólares por el colombiano, pero se espera que este valor sea menor en esta ventana de fichajes.

La buena noticia en las negociaciones por Villa

Boca ya empieza a pensar en el mercado de pases y ya recibió una gran noticia. El paraguayo Adam Bareiro se nacionalizó argentino y a partir de ahora no ocupará cupo de extranjero en el Xeneize.

De esta forma, el equipo del Vasco Arruabarrena podrá pensar en incorporar a un extranjero en esta ventana de fichajes. Además de buscar la vuelta de Villa, la dirigencia comandada por Riquelme ya puso los ojos en un arquero tras la grave lesión de Agustín Marchesín.

El que más interesa es Álvaro Montero, arquero colombiano. El actual «1» de Vélez disputará el Mundial tras un gran primer semestre en Vélez. Pero no será fácil su llegada, ya que debe esperar si el Fortín ejecuta o no la clausula de compra valuada en un millón de dólares. Si no lo hace, se abre la posibildiad