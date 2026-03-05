La fuerte postura de UEFA sobre la sede de la Finalissima 2026

El conflicto de Medio Oriente impactó directamente con la Finalissima 2026, que protagonizarán la Selección Argentina y España. El duelo entre los campeones de la Copa América y la Euro se debía disputar en Qatar el próximo 27 de marzo, pero debido a la guerra es muy posible el cambio de sede.

Pero la mayor dificultad reside en el poco tiempo para programar un encuentro de esta magnitud. Este jueves, se reunieron CONMEBOL y UEFA para decidir los pasos a seguir.

La Finalissima está programa para disputarse en el recordado Lusail de Qatar.

En esta reunión, la confederación europea dejó muy claro que no consideran un cambio de sede: «Somos conscientes de las especulaciones que rodean a la Finalissima, dada la situación en la región. Pero por el momento, no se está considerando ninguna sede alternativa«, aclararon.

Por el contrario, la CONMEBOL apoya la postura de cambio de sede a un escenario que pueda garantizar la seguridad para los futbolistas e hinchas que sacaron su ticket para estar presentes en el estadio Lusail. Está abierta a la posibilidad de disputar el partido en Wembley o en Miami.

Además, se conoció que no se tomará ninguna decisión y se esperará cómo transcurre la situación: «Se determinó posponer hasta fines de la próxima semana la decisión sobre si la Finalissima entre Argentina y España se jugará en Doha el 27 de este mes. La organización quiere que sea en Qatar«,

Con esta fuerte postura, se cree que se anunciará la confirmación o no del partido y la sede en los próximos días. También queda claras las pocas chances de realizar el duelo en otra sede, a pesar de la larga lista de opciones que se armo extraoficialmente.