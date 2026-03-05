El polémico cambio de AFA en la clasificación a la Copa Libertadores 2027

Esta mañana, el futbol argentino se vio sorprendido por un cambio reglamentario de la AFA para la clasificación a las copas internacionales.

En la última reunión del comité ejecutivo de la Liga Profesional, la AFA tomó una decisión insólita que generó todo tipo de comentarios: para las copas de 2028, el 9° de la tabla anual clasificará a la Copa Libertadores. Quien termine en esta ubicación, tendrá un boleto a la Fase 2 del máximo certamen continental.

Esta medida se sancionó luego de que en los últimos cuatro años, los equipos que jugaron los Playoffs de la Libertadores perdieron en esta instancia y no jugaron ninguna competencia internacional (Huracán 2023, Godoy Cruz 2024, Boca 2025 y Argentinos Juniors 2026).

Argentinos no jugará ninguna copa internacional en 2026 tras caer en la Fase 2 de Libertadores.

A la Copa Sudamericana accederán del 3° al 8° puesto de la tabla anual. De esta forma, se asegurará la participación a una copa internacional para los mejores equipos del futbol argentino.

Desde la Liga Profesional, comunicaron en redes sociales que este cambio se reglamentará en 2027, de cara a las competencias internacionales de 2028. Es decir, este año los métodos de clasificación no se modificarán.

Ante las versiones erróneas sobre los futuros cambios de las clasificaciones de los clubes argentinos para las competencias CONMEBOL, es importante aclarar que los mismos se incluirán en los reglamentos de los torneos de la temporada 2027 y de aplicación para la 2028. pic.twitter.com/piEvzAJifV — Liga Profesional de Fútbol (@LigaAFA) March 5, 2026

Pero la medida es controversial, ya que los clubes podrán especular para acceder a la Libertadores. Además, no se premiará a los mejores con la participación en la máxima competencia de Sudamérica.

Clasificación a las Copas Internacionales desde 2027

Clasificados a Copa Libertadores: (6 cupos)

Campeón torneo Apertura

Campeón torneo Clausura

Campeón Copa Argentina

1° de la tabla anual

2° de la tabla anual

9° de la tabla anual (fase 2)

Clasificados a Copa Sudamericana (6 cupos)