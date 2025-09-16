Las polémicas declaraciones del presidente de Chacarita contra sus jugadores: «Parecen señoritas de cabaret»

Néstor Di Pierro, presidente de Chacarita Juniors, no se guardó nada y estalló con polémicas declaraciones hacia los jugadores tras la dura derrota en el clásico frente a Almirante Brown, que dejó al equipo octavo en el Grupo B de la Primera Nacional.

«Estoy defraudado por la situación que estamos viviendo. Dolido y caliente por ver cómo la gente se fue llorando ayer. Estos jugadores no se merecen ni que derramemos una lágrima por ellos. No todos, algunos… Parecen señoritas de cabaret«, disparó el dirigente en el programa Mano a mano Chacarita.

Molesto porque el equipo acumula siete partidos sin triunfos, Di Pierro resaltó: «Tienen todo, psicólogo, nutricionista, hoteles, salarios al día, viajes… No sé qué necesitan. A lo mejor necesitan otra cosa. No tienen actitud, no tienen sangre.»

El Funebrero cayó 1-0 como local ante Almirante Brown. Para el presidente, la situación es inexplicable.

«Ayer era un partido para despegarnos. Hace ocho fechas íbamos segundos, hace 12 primeros. Ahora estamos viendo si entramos al Reducido y si podemos jugar una Copa Argentina, después de todo el esfuerzo que hicimos.»

La bronca del directivo también apuntó a cuestiones extrafutbolísticas. “No me pregunten qué pasó, pregúntenle a los jugadores. Antes con el técnico no tenían relación… ¿Ahora también le van a echar la culpa? Que se dejen de pintar el pelo de rubio, de ponerse botines colorados. Y que a alguno no lo enganche en el boliche porque le voy a romper la cabeza. No tendría que hablar así como presidente del club, pero anoche, como la mayoría que queremos al club, no dormí.»

Finalmente, Di Pierro dejó una advertencia. “Si los mimás y les das todo, y te pagan de esta manera… entonces ahora hay que ser malo. Vamos a ver si siendo malo entienden las cosas”.

Chacarita había arrancado bien la temporada con Juan Manuel Azconzábal como técnico, pero el Vasco rescindió en agosto. Su reemplazante, Carlos Mayor, debutó con empate ante Villa Mitre, igualó frente a Chaco For Ever y perdió el clásico ante Almirante. El próximo desafío será visitar a Central Norte de Salta el domingo.

Con información de TyC Sports













