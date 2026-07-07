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«La hora de la verdad»: a qué hora juega la Selección Argentina contra Egipto por los octavos del Mundial 2026, TV y la grilla del martes

La Scaloneta se mide ante los Faraones en Atlanta tras el agónico pase en el alargue. Horarios, canales confirmados para seguirlo en vivo desde el país y el choque clave de Colombia.

Redacción

Por Redacción

Messi se abraza a Licha Martínez y Cuti Romero, los goleadores de Argentina ante Cabo Verde.

Messi se abraza a Licha Martínez y Cuti Romero, los goleadores de Argentina ante Cabo Verde.

El margen de error desapareció por completo y la tensión se traslada al inicio de la semana laboral. El Mundial 2026 abre la jornada de este martes 7 de julio con el partido que paraliza a todo el territorio nacional: la Selección Argentina busca meterse entre los ocho mejores del planeta en un duelo a todo o nada.

Tras el infartante y agónico triunfo por 3-2 ante Cabo Verde en el tiempo suplementario, los dirigidos por Lionel Scaloni llegaron a Atlanta con el objetivo de ajustar clavijas en defensa y recuperar la frescura física. El formato reglamentario de la FIFA para estos octavos de final es implacable: si persiste la igualdad tras los 90 minutos iniciales, se jugará una prórroga de dos tiempos de 15 minutos; de continuar la paridad, el pasaporte a cuartos se definirá por penales.

La agenda del martes: horarios confirmados para Argentina

La acción de los octavos de final se concentrará en dos turnos clave para la tarde de este martes en las pantallas de nuestro país:

  • 13:00 horas: Argentina vs. Egipto (Mercedes-Benz Stadium, Atlanta). El cruce central de la jornada. El combinado africano llega tras dar el golpe al eliminar a Australia y promete un planteo ultra defensivo para desgastar a los campeones del mundo.
  • 16:00 horas: Suiza vs. Colombia (BC Place, Vancouver). Los dirigidos por Néstor Lorenzo se mudan a Canadá para buscar el boleto a cuartos ante el duro seleccionado helvético, un choque de estilos tácticos muy marcados.

Dónde ver los octavos de final en vivo por TV y Streaming

La cobertura para seguir el minuto a minuto de la Scaloneta está completamente garantizada en Argentina a través de opciones en televisión abierta, cable y plataformas digitales:

Señales de Televisión (Aire y Cable):

  • Telefe y TV Pública (Transmisión abierta para todo el país).
  • TyC Sports y DSports (Señales de cableoperadores tradicionales).
  • Plataformas de Streaming (Celular, Tablet o Smart TV):
  • TyC Sports Play (Acceso gratuito registrándote con el usuario de tu cableoperador).
  • DGO (La aplicación oficial de DirecTV).
  • Mi Telefe y las transmisiones digitales de la TV Pública en vivo desde navegadores.
  • Disney+ y Paramount+ (Opciones digitales que replican las señales oficiales).

El mapa del torneo: cómo sigue el cuadro hacia cuartos de final

El rompecabezas del «mata-mata» empieza a completarse a pasos agigantados y las potencias ya miran de reojo el futuro de la llave.

Si la Selección Argentina logra sortear con éxito el escollo de Egipto este martes, sacará pasaje directo a los cuartos de final, donde chocará contra el ganador del cruce europeo entre Portugal y España. Por el otro lado de la llave, Francia y Marruecos ya tienen su pasaje asegurado y protagonizarán el primer gran duelo confirmado de la próxima fase este jueves 9 de julio.


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El margen de error desapareció por completo y la tensión se traslada al inicio de la semana laboral. El Mundial 2026 abre la jornada de este martes 7 de julio con el partido que paraliza a todo el territorio nacional: la Selección Argentina busca meterse entre los ocho mejores del planeta en un duelo a todo o nada.

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