«La hora de la verdad»: a qué hora juega la Selección Argentina contra Egipto por los octavos del Mundial 2026, TV y la grilla del martes

Messi se abraza a Licha Martínez y Cuti Romero, los goleadores de Argentina ante Cabo Verde.

El margen de error desapareció por completo y la tensión se traslada al inicio de la semana laboral. El Mundial 2026 abre la jornada de este martes 7 de julio con el partido que paraliza a todo el territorio nacional: la Selección Argentina busca meterse entre los ocho mejores del planeta en un duelo a todo o nada.

Tras el infartante y agónico triunfo por 3-2 ante Cabo Verde en el tiempo suplementario, los dirigidos por Lionel Scaloni llegaron a Atlanta con el objetivo de ajustar clavijas en defensa y recuperar la frescura física. El formato reglamentario de la FIFA para estos octavos de final es implacable: si persiste la igualdad tras los 90 minutos iniciales, se jugará una prórroga de dos tiempos de 15 minutos; de continuar la paridad, el pasaporte a cuartos se definirá por penales.

La agenda del martes: horarios confirmados para Argentina

La acción de los octavos de final se concentrará en dos turnos clave para la tarde de este martes en las pantallas de nuestro país:

13:00 horas: Argentina vs. Egipto (Mercedes-Benz Stadium, Atlanta). El cruce central de la jornada. El combinado africano llega tras dar el golpe al eliminar a Australia y promete un planteo ultra defensivo para desgastar a los campeones del mundo.

vs. (Mercedes-Benz Stadium, Atlanta). El cruce central de la jornada. El combinado africano llega tras dar el golpe al eliminar a Australia y promete un planteo ultra defensivo para desgastar a los campeones del mundo. 16:00 horas: Suiza vs. Colombia (BC Place, Vancouver). Los dirigidos por Néstor Lorenzo se mudan a Canadá para buscar el boleto a cuartos ante el duro seleccionado helvético, un choque de estilos tácticos muy marcados.

Dónde ver los octavos de final en vivo por TV y Streaming

La cobertura para seguir el minuto a minuto de la Scaloneta está completamente garantizada en Argentina a través de opciones en televisión abierta, cable y plataformas digitales:

Señales de Televisión (Aire y Cable):

Telefe y TV Pública (Transmisión abierta para todo el país).

y (Transmisión abierta para todo el país). TyC Sports y DSports (Señales de cableoperadores tradicionales).

y (Señales de cableoperadores tradicionales). Plataformas de Streaming (Celular, Tablet o Smart TV):

TyC Sports Play (Acceso gratuito registrándote con el usuario de tu cableoperador).

(Acceso gratuito registrándote con el usuario de tu cableoperador). DGO (La aplicación oficial de DirecTV).

(La aplicación oficial de DirecTV). Mi Telefe y las transmisiones digitales de la TV Pública en vivo desde navegadores.

y las transmisiones digitales de la en vivo desde navegadores. Disney+ y Paramount+ (Opciones digitales que replican las señales oficiales).

El mapa del torneo: cómo sigue el cuadro hacia cuartos de final

El rompecabezas del «mata-mata» empieza a completarse a pasos agigantados y las potencias ya miran de reojo el futuro de la llave.

Si la Selección Argentina logra sortear con éxito el escollo de Egipto este martes, sacará pasaje directo a los cuartos de final, donde chocará contra el ganador del cruce europeo entre Portugal y España. Por el otro lado de la llave, Francia y Marruecos ya tienen su pasaje asegurado y protagonizarán el primer gran duelo confirmado de la próxima fase este jueves 9 de julio.