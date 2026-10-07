La inolvidable despedida de Messi: el llanto de Enzo Fernández que merece la 10

El emotivo discurso de Lionel Messi en el cierre de una noche inolvidable tuvo un detalle que recorrió el mundo: Enzo Fernández, desconsolado mientras la Pulga le hablaba a los privilegiados que estuvieron en el Monumental. Aunque no fue de la mesa chica, por una cuestión generacional, el volante del Manchester City tuvo una estrecha relación con Leo. El amor es mutuo y se reflejó con esas lágrimas que el ex River no pudo contener.

Con la cara todavía colorada, Enzo tuvo un contacto con los cronistas de TyC Sports. «Un día muy emocionante la verdad, un montón de sensaciones encontradas. Espero que Leo haya disfrutado. Lo vamos a extrañar mucho«, soltó, como pudo.

«Y si te quedás con la 10». Leo ya no está y Enzo es uno de los que puede quecarse con la icónica camiseta. (AFP)

La carta de Enzo a los 15

Fernández es un confeso fanático del astro rosarino y la emotiva carta que le escribió en 2016 no hace más que ratificarlo. Con apenas 15 años y mientras soñaba en las formativas de River, también emocionó a todos. «Cuando aquella vez dijiste que te ibas me puse muy triste. Yo era un pibe y hacía cuentas con tu edad y la mía para ver si algún día llegaba a jugar con vos”, escribió.

“Siempre voy a agradecerte cómo fuiste conmigo desde que llegué”, destacó más adelante Enzo Fernández para resaltar otras facetas de Messi. Además, agregó: “Yo venía con la ilusión de compartir cancha con mi ídolo y me encontré con una persona que desde el primer momento me hizo sentir uno más”.

El círculo se cerró a la perfección y así también lo expresó. “Qué suerte tuve, Leo. Qué suerte tuvo ese pibe que hacía cuentas sin saber si algún día iba a llegar a tiempo. Gracias por tratarme como me trataste, por todo lo que me enseñaste y por dejarme compartir una parte de tu historia”, concluyó.

Merece la 10

Desde el momento en que Leo Messi anunció su salida de la Selección, las encuestas sobre el futuro de la Nº 10 se multiplicaron. Y Enzo Fernández es, sin dudas, uno de los aspirantes más serios a heredar ese pesado número.

Su rápida adaptación a la Albiceleste, sus inolvidables goles a México en Qatar 2022 y a Inglaterra hace menos de tres meses lo posicionan de la mejor manera. Quedó claro que la camiseta nunca le pesó, ni con el 24, ni con el 8. ¿Será el nuevo 10?. Lionel Scaloni tiene la última palabra, pero, de movida, sabe que el apoyo sería unánime.