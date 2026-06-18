La insólita propuesta de Carlos Sainz: «Así tendrías un campeonato real de pilotos en la Fórmula 1»

El español supo ganar con Ferrari, pero en Williams está muy lejos de aquellos logros.

Su presente competitivo con el equipo Williams está muy lejos de lo esperado. El español Carlos Sainz apostó hace dos años al team inglés, pero los resultados obtenidos no acompañaron los objetivos personales propuestos para su continuidad en la Fórmula 1.

El madrileño pasó por Ferrari, ganó carreras y decidió pegar el portazo. Los de Grove lo tentaron, económicamente y deportivamente, pero, desde el comienzo del camino el año pasado, el proyecto no está dando sus frutos.

Peor aún, el nuevo reglamento técnico impuesto en 2026 es un verdadero dolor de cabeza para los Williams, motivo por el cual cada competencia es una prueba de supervivencia para Sainz y el tailandés Alex Albon.

Mientras se habla de un acercamiento a Audi para el próximo año, el español habló en la presentación del nuevo circuito de Madrid y propuso un insólito proyecto para el futuro deportivo de la F1.

«Tengo una idea para la F1: correr dos carreras con cada uno de los coches de la parrilla durante la temporada. Entonces el piloto es parte de la F1, no es parte de un equipo, es un cliente que la Fórmula 1 contrata para llevar los coches», deslizó.

«Entonces yo tendría mi oportunidad de hacer dos carreras con Williams, dos con Mercedes, dos con Ferrari. Todos los pilotos tendríamos exactamente la misma oportunidad de ganar el Mundial. Conseguirías desasociar por completo las marcas de los pilotos. y así tendrías un campeonato real de pilotos y un campeonato real de marcas», cerró.