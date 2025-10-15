El roquense Miguel Caneo será director deportivo de un club de la Primera Nacional

Quilmes Atlético Club anunció a través de sus redes sociales que Miguel Caneo asumirá como el nuevo Director Deportivo de la institución. El Chino Caneo será una pieza clave en el armado del próximo plantel profesional de cara a la Primera Nacional 2026. Tal como estaba previsto, Caneo fue oficializado como manager pero ya se encontraba trabajando en el club desde que asumió la Comisión Directiva liderada por el empresario Carlos Giulianetti.

Como jugador, Miguel Caneo surgió en Deportivo Roca donde debutó en la temporada 1995/96 y tuvo un paso por Boca durante las campañas 2002/03 y 2003/04.

El futbolista roquense desarrolló parte de su carrera en el exterior, donde fue campeón en Chile con el Colo Colo en 2006 y se consagró campeón en Colombia con el Boyacá Chicó. En este último club, fue además el máximo goleador del Torneo Apertura 2008.

Caneo retornó en distintas ocasiones a Quilmes, donde se convirtió en uno de los ídolos históricos del Cervecero. Disputó 212 partidos con la camiseta del QAC y marcó 51 goles. Resultó una pieza clave en los ascensos a Primera División en las temporadas 2010 y 2012.

Tuvo una breve experiencia como director técnico. En diciembre de 2023, fue designado como entrenador de Boyacá Chicó para el Torneo Apertura 2024.

Sin embargo, el 10 de febrero de 2024 dejó el club con un saldo negativo en la fecha 5, sin haber conseguido ninguna victoria.

Con información de todonoticiasroca.com.ar