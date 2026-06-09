La lluvia cesó en Auburn y el partido entre Argentina e Islandia no corre peligro

A pesar de la lluvia torrencial que azotó durante varios minutos la ciudad de Auburn, el duelo entre la Selección Argentina de Fútbol ante Islandia, el último amistoso previo al debut en la Copa del Mundo de la FIFA, se disputará normalmente.

El fuerte temporal tuvo inmediato impacto sobre el Jordan-Hare Stadium de Auburn, el estadio donde, desde las 22:00 de nuestro país, se desarrollará dicho encuentro. El mismo, según las últimas imágenes de redes sociales, se vio totalmente inundado.

No obstante ello, la tormenta cesó con el paso de los minutos, salió el sol y ello permitió poder drenar en tiempo y forma el estadio, para de esa forma poder desarrollar el encuentro normalmente.

Vale destacar que la FIFA llevará adelante para el Mundial un estricto protocolo que suspenderá los partidos, de acuerdo al ‘Weather Delay’ que rige en los Estados Unidos; la alerta de amenaza ante actividad eléctrica.