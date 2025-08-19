La lluvia complica la vuelta de octavos de la Copa Libertadores: qué pasa si se suspende Racing vs. Peñarol

Wilmar Roldan resolverá si se disputa el duelo entre Racing y Peñarol por los octavos de la Libertadores.

Esta noche, Racing y Peñarol deben enfrentarse en el Cilindro de Avellaneda por la vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores. Sin embargo, la fuerte lluvia que azota a Buenos Aires desde la noche del lunes puso en duda la disputa del encuentro.

Si bien Conmebol aún no emitió un comunicado oficial, la decisión final quedará en manos del árbitro colombiano Wilmar Roldán, quien realizará una inspección en el campo de juego antes del encuentro. Allí evaluará el estado del césped y definirá si se puede jugar en las condiciones previstas.

Por ahora, las imágenes del Cilindro muestran un terreno en buenas condiciones, aunque la continuidad de las lluvias genera incertidumbre. Además, otro factor a considerar será la accesibilidad al estadio, que estará colmado ya que se agotaron las entradas para ambas parcialidades.

#AHORA – Así luce el campo de juego del Cilindro tras las intensas lluvias, a la espera del duelo entre Racing – Peñarol por la vuelta de los 8vos de final de la CONMEBOL #Libertadores.



📺 #SportsCenter | #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/p3Ut9vS528 — SportsCenter (@SC_ESPN) August 19, 2025

Qué pasa si se suspende el partido entre Racing y Peñarol por las lluvias

En caso de suspensión, el reglamento de Conmebol establece que el partido deberá reprogramarse dentro de las 48 horas siguientes. Si no fuera posible, se fijaría una nueva fecha.

Copa Libertadores: cómo salió el partido de ida entre Racing y Peñarol

El conjunto uruguayo llega con ventaja tras el triunfo 1-0 en la ida gracias al gol de David Terans. Racing, dirigido por Gustavo Costas, necesitará ganar por al menos dos tantos para avanzar directamente a los cuartos de final de la Libertadores.