La locura de La Bruja Verón contra el árbitro Herrera: «Es todo culpa tuya, ladrón»

La Bruja bajó del palco e intervino en la polémica contra la terna arbitral.

Lamentable final para la Supercopa Internacional, que terminó con escándalo, empujones y corridas entre los jugadores, tras consumarse el tercer tanto de Rosario Central sobre Estudiantes de La Plata ya en tiempo adicional de partido.

Los futbolistas se pelearon dentro del campo de juego, pero el conflicto luego se trasladó hasta la zona de los vestuarios, lo cual retrasó el final del partido y terminó empañando la consagración del Canalla, que derrotó al Pincha por 3 a 1 en Santiago del Estero.

VERÓN FUE A BUSCAR A HERRERA



Final muy caliente en Santiago del Estero #SupercopaInternacionalEnDSPORTS pic.twitter.com/I6l6JZYpft September 26, 2026

En medio de las corridas y los incidentes, Juan Sebastián Verón, presidente de Estudiantes, bajó desde el palco y se metió al campo de juego para recriminarle al árbitro Darío Herrera el descontrol del juego, atribuyéndole la culpa sobre los episodios acontecidos.

La Bruja, totalmente fuera de sí, se dirigió hacia la mitad de la cancha al grito de “es culpa tuya, toda tuya. Ladrón”, mientras señalaba con el dedo al juez principal.

“HUBO ALGO MÁS EN EL MEDIO QUE TERMINA LLEVANDO EL PARTIDO A ESTE LUGAR” Juan Sebastián Verón, presidente de Estudiantes, tras la Supercopa Internacional.



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El dirigente tuvo que ser apartado de los árbitros por la seguridad del estadio y finalmente se marchó del lugar. Minutos después, al no haber voluntad de Estudiantes de regresar al campo, se dio por finalizado el compromiso y el Canalla festejó el título con su hinchada.

En una entrevista para ESPN tras el escándalo, Verón fue irónico y aseguró: “Lo fui a felicitar. Dirigió muy bien, no tengo nada más que decir. Creo que dije eso, la verdad es que no me acuerdo”.

Ya en pleno partido, la Bruja, desde el palco, se expresó a través de redes sociales, luego del penal que Herrera le otorgó a Central a instancias del VAR: “impunidad increíble para robarte”, expresó al respecto, al tiempo que calificó el evento como una “puesta en escena ridícula”.