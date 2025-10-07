La M16 del Roca Rugby Club gritó campeón en el norpatagónico 2025 con un sólido triunfo

El equipo juvenil del «Rojo» se quedó con el título tras lograr una gran victoria en su casa, con el público que acompaño desde las tribunas. Los detalles.

La M16 del Roca Rugby Club gritó campeón en el norpatagónico 2025

Este fin de semana se definió el campeonato norpatagónico M16 de Rugby 2025. Tras una definición infartante, el Roca Rugby Club se coronó campeón con una gran victoria frente a Universitario de Bahía Blanca.

Dos equipos llegaban con chances de título en la última fecha. Marabunta se ubicaba en la cima del torneo, pero el equipo roquense tenía un partido menos que el conjunto cipoleño y dependía de si mismo. Aunque no solo tenía que ganar, sino que debía hacerlo con punto bonus, realizando al menos tres tries.

Con cancha llena, padres y amigos acompañaron al equipo en este partido decisivo. Los jugadores de la Primera División del club les hicieron un gran reconocimiento, haciendo el tradicional túnel de ingreso a la cancha.

El campeonato norpatagónico M16 de Rugby 2025 reunió a equipos de Neuquén, Río Negro, La Pampa y Bahía Blanca.

El «Rojo» se coronó campeón con un sólido triunfo

El partido comenzó con un claro predominio del Roca Rugby Club, pero Universitario no se quedó atrás y comenzó a marcar. Llegando a los 20 minutos del primer tiempo, el conjunto de Stefenelli sacó diferencias y el parcial fue decisivo: 33-5.

En el complemento, con un gran despliegue en el juego, terminó de sentenciar la historia. Con un resultado final de 78-10, los chicos del «Rojo» se deleitaron ante su gente y festejaron el título del Norpatagónico 2025.

En un duro campeonato, el equipo del Roca Rugby Club sufrió algunas bajas a lo largo del torneo, pero a pesar de tener un plantel corto, demostró sus cualidades y ganó partidos vitales como visitante, que fortalecieron al grupo.

Las claves del campeón fueron la gran vocación ofensiva, posesión de pelota y actitud ganadora. Además, este plantel se conoce desde hace años y cada uno de los jugadores cumple de gran manera su rol en la cancha.

El plantel de la M-16 del Roca Rugby Club

Jugadores: Benjamín Brust, Francisco Collado, Dominick Castillo, Santino Letelle, Máximo Van Cauwenberghe, Maximiliano Torres, Laureano Gonzalez, Bautista Rubini, Jeremías Huentemilla, Cruz Cisint, Juan Benjamín Gutiérrez, Benicio Flores, Mariano Pérez Repetti, Gianluca Gauto, Benjamín Rey, Simón Valbuena, Ignacio Flores, Gaspar Larreburo, Mateo Arias, Emmanuel Huircaín, Gabriel Monje, Benjamín Horni, Agustín Mancini, Juan Cruz Namor, Francisco Constantino, Román Waridel, Dante Morán y Bautista Ledantes.

Staff Entrenadores: Marcos Díaz Presas, Francisco «Pancho» Pierroni y Gustavo ‘Pipi’ Flores.