Debut histórico: Biguá-Independiente juegan en el Ruca Che por la Liga Nacional de básquet

Neuquén recupera protagonismo en las “grandes ligas”y lo hace por partida doble. Biguá e Independiente debutarán este martes 7 en la Liga Nacional Femenina de básquet y será un hecho histórico. Desde las 20:30, las chicas de la costa se pondrán el cartel de locales porque así lo marca el fixture, pero la realidad es que el Ruca Che será la casa para ambas a lo largo de gran parte de la competencia.

Remodelado a nuevo por sus 30 años, el estadio que vio nacer a la Generación Dorada volverá a tener acción de la buena, con presencia en la elite. En medio de una temporada histórica, con la presencia de 18 equipos, la representación será doble y el objetivo, claro está, es permanecer.

La primera función en un torneo de mucho nivel

Por lo pronto, esta noche afrontarán la primera función de un torneo duro, con mucho viaje y rivales de categoría, que han dominado la rama femenina como Berazategui, Obras Sanitarias, Ferro o Unión Florida. Ahí, en ese ruido y con mucha presencia de jugadoras de Neuquén, estarán las Bigualas y las Rojas.

Este arribo doble se da porque la disciplina tuvo un crecimiento constante en los últimos tiempos. Pacífico, hace tres temporadas, se animó y jugó la Liga luego de un inolvidable Federal. La experiencia duró un año, pero sirvió para demostrar que se puede pelear con las op del país.

Camila Gutiérrez, la base neuquina que manejará los hilos de Biguá. (Archivo Matías Subat)

Independiente ganó el Federal y Biguá se coronó en el Regional

Ahora la atención será por dos. Independiente hizo un caminó similar al de las Decanas, aunque se coronó en el Federal 2024 y tuvo que esperar un año para poder jugar. Biguá, en cambio, logró el pasaporte en un Regional relámpago que ganó de punta a punta y también aceptó el convite.

¿Qué puede pasar? De movida será un duelo emotivo, con dos debuts históricos. Y con la pelota en juego, hay pronósticos de una batalla interna vs. perímetro. Es que Biguá apoyará gran parte de su juego en lo que pueda producir Agustina Jourdheuil cerca de las tablas, e Independiente mostrará sus mejores cartas afuera de la llave con Laila Raviolo como estandarte. Serán 40’ cargados, típicos de un debut, pero también llenos de emociones.

Los planteles