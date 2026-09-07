La «maniobra inteligente» de Franco Colapinto para un sobrepaso clave en el GP de Italia

El argentino remontó desde el 16° y llegó en zona de puntos en el GP de Italia.

Levantar cabeza, seguir y recuperarse. Eso hizo el argentino Franco Colapinto tras el desafortunado despiste que protagonizó tras la segunda largada del Gran Premio de Italia de Fórmula 1 en Monza, que lo vio arribar 9° y llevarse dos puntos para el campeonato.

Tras caer al 16° puesto, luego de pelear codo a codo con Max Verstappen, el argentino comenzó la operación remontada. Vuelta a vuelta, el Alpine N°43 fue dejando rivales en el camino y abriéndose paso nuevamente hacia la zona de puntos, algo que parecía difícil.

Pero previo a todo ello, incluso antes de la bandera roja que motivó el accidente del monegasco Charles Leclerc con la Ferrari, Franco se llevó elogios de un ex piloto de F1 por lo que para él se trató de “una maniobra inteligente” en plena recta principal.

Actualmente comentarista de la televisión inglesa, el británico Joylon Palmer destacó el movimiento que el piloto argentino realizó con su Alpine para superar al australiano Oscar Piastri (McLaren) y avanzar hasta el 4° puesto de carrera.

“El movimiento de Colapinto quizás fue más inteligente de lo que pareció inicialmente”, comenzó analizando Palmer. Y prosiguió: “Si se fijan en su pulgar, pulsa directamente el botón de boost (que activa potencia extra), lo que significa que está agotando la batería en esa recta”.

¡FRANCO SUEÑA CON EL PODIO! Previo a la bandera roja, Colapinto lo pasó a Piastri en la recta principal y se puso ¡4°! en la carrera en Monza.



📺 #ItalianGP | Toda la temporada de #F1 por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/V7v8GIPv3g — SportsCenter (@SC_ESPN) September 6, 2026

Desde la óptica de Palmer, ex piloto de Renault, donde actualmente corre el argentino, fue un movimiento justo: “Tienes unos pocos segundos para intentar completar el adelantamiento. Después de eso, no importa en qué nivel esté la batería, porque estarás bajo el auto de seguridad o con bandera roja”, resaltó el inglés.

¿Qué dijo Colapinto al respecto? “Usé toda la batería porque sabía que iba a salir el auto de seguridad o eso esperaba. Usé la batería ahí y fui bastante rápido”, comenzó analizando. “Hice algunas cosas inteligentes y otras bastante estúpidas, así que supongo que se compensan entre sí”, cerró.