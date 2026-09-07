Estafas de la Cooperativa 14 de Octubre de Neuquén: pidieron 12 años de prisión efectiva para Miriam Godoy

El fiscal del caso Juan Narvaez solicitó que Miriam Claudia Alejandra Godoy sea condenada a 12 años de prisión efectiva por su rol como coautora de 63 hechos de estafa cometidos a través de la Cooperativa 14 de Octubre. El pedido se formalizó durante la audiencia de determinación de la pena —instancia de cesura— que concluyó tras la declaración de responsabilidad penal dictaminada el pasado mes de abril.

Afectación económica, uso de fondos y daño a las familias

Durante los alegatos, el representante del Ministerio Público Fiscal, junto a la asistente letrada Tanya Cid, argumentó la escala de la pena basándose en la gravedad de la maniobra y el impacto en las víctimas

Narvaez remarcó el abuso de la confianza institucional de la cooperativa y la sofisticación de un esquema que se sostuvo durante años, afectando el sueño del techo propio de decenas de familias.

La fiscalía acreditó transferencias desde cuentas de la entidad hacia cuentas personales de Godoy y sus allegados, destinadas a financiar viajes, compras y consumos particulares.

A través del testimonio de 16 damnificados, se detalló el severo endeudamiento, la pérdida de ahorros y el quebranto de proyectos de vida, más allá del perjuicio estrictamente financiero.

Como atenuantes, la fiscalía contempló la falta de antecedentes penales de la imputada y la aceptación de su responsabilidad, aunque aclaró que no contrarrestan la magnitud del daño provocado.

Pedidos de decomiso y posturas de las partes

Además de la pena privativa de la libertad, Narvaez solicitó el decomiso y remate del inmueble donde funcionaba la sede de la cooperativa, ubicado en Diagonal España 467 de Neuquén Capital, con el fin de repartir lo recaudado proporcionalmente entre las 63 víctimas.

Por su parte, la querella solicitó una pena de 14 años de prisión efectiva, mientras que la defensa de Godoy requirió una condena de seis meses de prisión en suspenso.

El tribunal integrado por los jueces Raúl Aufranc, Mauricio Macagno y Marco Lupica Cristo dio por cerrada la audiencia y pasó a deliberar. La Oficina Judicial fijará dentro de las próximas 48 horas la fecha para la lectura del veredicto final.