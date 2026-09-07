Viedma recibe una de las grandes muestras de fotoperiodismo argentino con 145 imágenes
La exposición de aRGra podrá visitarse del 11 al 25 de septiembre en la UNRN Sede Atlántica, con entrada libre y gratuita. La inauguración será el viernes 11 y contará con la presencia del presidente de la asociación, Raúl Ferrari.
Viedma volverá a ser sede de una de las principales muestras de fotografía periodística del país. Del 11 al 25 de septiembre, la Universidad Nacional de Río Negro (UNRN) recibirá la 37ª Muestra Anual de Fotoperiodismo Argentino, organizada por la Asociación de Reporteros Gráficos de la República Argentina (aRGra).
La inauguración será el viernes 11 de septiembre a las 18, en el edificio principal de la UNRN Sede Atlántica, ubicado en Ruta Provincial N° 1 y Rotonda Cooperación. El acto contará con la presencia de Raúl Ferrari, presidente de aRGra.
La muestra de aRGra llega a Viedma con entrada gratuita
La muestra reúne una selección de 145 fotografías realizadas durante 2025 por reporteros y reporteras gráficos asociados a la organización. Las imágenes fueron elegidas entre unas 1.700 fotografías enviadas y recorren distintas dimensiones de la realidad argentina.
La selección incluye trabajos de actualidad, política, deportes, vida cotidiana, retratos, naturaleza y ambiente, y arte y espectáculos. El objetivo es ofrecer una mirada sobre los principales acontecimientos del año, pero también incorporar historias y temáticas que muchas veces quedan fuera de los espacios tradicionales de la prensa.
El comité editor de esta edición estuvo integrado por Claudia Contreris, Martín Acosta, Caro Pierri, Alfredo Luna y Hernán Nersesian. Además, el catálogo cuenta con un prólogo inédito del escritor Martín Kohan, quien reflexiona sobre el vínculo entre la fotografía, la realidad y la posibilidad de registrar aquello que sucede.
Dieciocho años en Viedma
Será la 18ª vez consecutiva que la Muestra Anual de Fotoperiodismo Argentino llega a Viedma y Carmen de Patagones. Durante esas casi dos décadas, se convirtió en una propuesta habitual para acercarse al trabajo de los reporteros gráficos y a distintas formas de contar la realidad a través de imágenes.
La exposición podrá visitarse con entrada libre y gratuita hasta el 25 de septiembre. Los horarios serán de lunes a viernes, de 8 a 21, y los sábados, de 8 a 13.
La aRGra organiza esta muestra desde 1981. La asociación fue fundada en 1942 y reúne a profesionales del fotoperiodismo de distintos puntos del país.
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