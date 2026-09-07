Viedma recibe una de las grandes muestras de fotoperiodismo argentino con 145 imágenes

Gonzalo Colini Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Marzo de 2025 La Selección Argentina golea por 4 a 1 a Brasil en las eliminatorias sudamericanas.

Viedma volverá a ser sede de una de las principales muestras de fotografía periodística del país. Del 11 al 25 de septiembre, la Universidad Nacional de Río Negro (UNRN) recibirá la 37ª Muestra Anual de Fotoperiodismo Argentino, organizada por la Asociación de Reporteros Gráficos de la República Argentina (aRGra).

La inauguración será el viernes 11 de septiembre a las 18, en el edificio principal de la UNRN Sede Atlántica, ubicado en Ruta Provincial N° 1 y Rotonda Cooperación. El acto contará con la presencia de Raúl Ferrari, presidente de aRGra.

Federico Soto

Neuquén, febrero de 2025

Brigadistas trabajan para combatir el incendio del Valle Magdalena, en el Parque Nacional

Lanín, uno de los más grandes registrados en la historia de Neuquén.

La muestra de aRGra llega a Viedma con entrada gratuita

La muestra reúne una selección de 145 fotografías realizadas durante 2025 por reporteros y reporteras gráficos asociados a la organización. Las imágenes fueron elegidas entre unas 1.700 fotografías enviadas y recorren distintas dimensiones de la realidad argentina.

La selección incluye trabajos de actualidad, política, deportes, vida cotidiana, retratos, naturaleza y ambiente, y arte y espectáculos. El objetivo es ofrecer una mirada sobre los principales acontecimientos del año, pero también incorporar historias y temáticas que muchas veces quedan fuera de los espacios tradicionales de la prensa.

Luciano Gargiulo

Buenos Aires, febrero de 2025

Arribazón de algas rojas en la costa marplatense.

El comité editor de esta edición estuvo integrado por Claudia Contreris, Martín Acosta, Caro Pierri, Alfredo Luna y Hernán Nersesian. Además, el catálogo cuenta con un prólogo inédito del escritor Martín Kohan, quien reflexiona sobre el vínculo entre la fotografía, la realidad y la posibilidad de registrar aquello que sucede.

Dieciocho años en Viedma

Será la 18ª vez consecutiva que la Muestra Anual de Fotoperiodismo Argentino llega a Viedma y Carmen de Patagones. Durante esas casi dos décadas, se convirtió en una propuesta habitual para acercarse al trabajo de los reporteros gráficos y a distintas formas de contar la realidad a través de imágenes.

Tadeo Bourbon

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, mayo de 2025

El Padre Chueco es detenido luego de ser reprimido junto al padre Paco en el marco de

una acción de los curas de «Opción por los pobres» durante la marcha semanal que

realizan los jubilados y jubiladas frente al Congreso de la Nación.

La exposición podrá visitarse con entrada libre y gratuita hasta el 25 de septiembre. Los horarios serán de lunes a viernes, de 8 a 21, y los sábados, de 8 a 13.

La aRGra organiza esta muestra desde 1981. La asociación fue fundada en 1942 y reúne a profesionales del fotoperiodismo de distintos puntos del país.