El Concejo Deliberante de Viedma sesiona este miércoles, ¿qué proyectos se presentan y qué podría cambiar?

Ya esta decidido el temario para la sesion del Concejo Deliberante de Viedma. Foto: Marcelo Ochoa

El Concejo Deliberante de Viedma sesionará este miércoles con un temario que incluye la emergencia sanitaria ante la acumulación de vehículos secuestrados, la habilitación comercial exprés y la regulación de los espacios culturales autogestivos.

También se tratará en segunda vuelta la modificación de la ordenanza que regula los alquileres temporarios y declaraciones de interés, entre otros.

Emergencia sanitaria: acumulación de vehículos y reciclaje

Uno de los proyectos que llegará al recinto busca avanzar con la limpieza y recuperación del predio municipal ubicado en cercanías del aeropuerto Gobernador Castello, donde se acumulan motos y automóviles secuestrados.

La iniciativa presentada por el presidente del Concejo, Pedro Bichara, propone agilizar el retiro de vehículos que llevan más de seis meses en el lugar, contemplando su desguace, compactación y disposición final como chatarra.

Además, días atrás hubo reuniones con las autoridades de la UNRN para trabajar sobre la posibilidad de recuperar las bicicletas retenidas en el predio y entregarlas a estudiantes.

Habilitación comercial exprés

El Concejo también tratará el Régimen de Habilitación Comercial Exprés (HCE), una propuesta de la concejal Maria Andria que apunta a facilitar la habilitación de comercios considerados de bajo riesgo que ya hayan sido autorizados en otro momento.

La propuesta busca agilizar los trámites burocráticos a través de un certificado provisorio que le permita a los comercios comenzar su actividad con una declaración jurada.

Otro de los proyectos que llevará Andria al plenario será la regulación de Espacios Culturales Autogestivos, impulsada junto a la concejal Natalia Macri.

Alquileres turísticos: la modificación llega a segunda vuelta

El proyecto de Evelyn Rousiot, aprobado en primera vuelta en julio, busca modificar la Ordenanza N° 8843, que regula las casas y departamentos destinados al alquiler temporario con fines turísticos en Viedma y El Cóndor.

En este sentido, se pretende actualizar el registro de oferentes, facilitar la incorporación de nuevos alojamientos y establecer diferencias para quienes exploten cuatro o más unidades funcionales en un mismo terreno, debiendo tramitar una habilitación comercial.

Otros proyectos en el temario

Durante la sesión también se tratará la declaración de interés al Club de Litigación Penal de la carrera de Abogacía de la Universidad Nacional de Río Negro, que funciona desde 2011 y cuya trayectoria ha sido reconocida provincialmente a raíz de su participación en competencias nacionales y regionales.

Además, se prevén reconocimientos a la Liga Rionegrina de Fútbol por su centenario y a la Red Social de los barrios Lavalle, Mi Bandera y sectores aledaños.

Mientras que en términos de efemérides, se tratará la institución del 21 de abril como Día de la Higiene y Seguridad en el Trabajo en Viedma.