Bibliotecas populares de la Región Sur se reúnen en Los Menucos para debatir financiamiento y gestión

Las bibliotecas populares se reúnen en Los Menucos. Crédito: Gobierno de Rio Negro.

Bibliotecas que muchas veces son el único espacio cultural de las localidades más chicas se sientan a discutir cómo sostenerse. Este martes 8 de septiembre, de 15 a 18, representantes de ocho bibliotecas populares de la Región Sur rionegrina se reunirán en el Museo Municipal de Los Menucos para debatir en el marco de un encuentro organizado por la Secretaría de Cultura provincial.

Participarán biblotecas de Valcheta, Sierra Colorada, Los Menucos, Comallo, El Caín, Maquinchao, Ramos Mexía e Ingeniero Jacobacci.

En localidades chicas y alejadas de los centros urbanos, estas instituciones son, en muchos casos, el único espacio cultural de la comunidad.

El eje del encuentro será un diagnóstico situacional relevado en cada biblioteca (un relevamiento de necesidades como infraestructura y financiamiento) que buscará orientar políticas públicas más ajustadas a la realidad de cada localidad.

También habrá un espacio de debate abierto, pensado para que las propias bibliotecas definan qué necesitan.

Nadia Velázquez, directora de Archivo Histórico y Bibliotecas Populares de la provincia, señaló: «el trabajo regional permite fortalecer una red de instituciones que cumplen un rol fundamental en sus comunidades: son espacios de acceso a la lectura, acompañamiento, formación, encuentro y participación cultural, especialmente en localidades donde muchas veces la biblioteca constituye uno de los principales puntos de referencia para la vida comunitaria».