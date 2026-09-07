Neuquén inauguró otra obra de asfalto y quieren que el 100% de la ciudad tenga pavimento para 2027

El oeste de la ciudad de Neuquén sumó 80 nuevas cuadras con asfalto en el sector de Círculo Policial. La inauguración estuvo encabezada por el intendente Mariano Gaido, quien aseguró que para fines del año que viene la capital provincial debería estar pavimentada al 100%.

La actividad se realizó en la intersección de las calles Rafaela y Nogoya. Según informó el jefe comunal, los trabajos se hicieron desde la avenida Necochea hasta Racedo, con una inversión de 3.000 millones de pesos.

Acompañado por el gobernador Rolando Figueroa, Gaido destacó que las obras se hacen en conjunto con la Provincia y que no solo contemplan el asfalto, sino también otras mejoras complementarias como el entubamiento de canales y la creación de espacios verdes.

«Cuando asumí teníamos un 46% de las calles asfaltadas»

El intendente dijo que las nuevas cuadras habilitadas forman parte del programa del municipio capitalino para que la ciudad tenga el 100% de sus calles pavimentadas.

Detalló que la meta de la ciudad es alcanzar esa cifra para fines del próximo año. Actualmente ese indicador, manifestó, es del 82%. «Cuando asumí teníamos un 46% de las calles asfaltadas«, precisó.

Figueroa pidió «no normalizar» esta medida, a la que definió como excepcional en el país. Sostuvo que esta clase de iniciativas se deben destacar, además, por los «esfuerzos de los equipos técnicos», más allá «de la operación financiera» que se requiere. «Esto no tiene precedentes«, enfatizó.

Foto: Cecilia Maletti.

Respecto a las obras inauguradas este lunes, Gaido dijo que se trata de una primera etapa y que en noviembre se completará la pavimentación del sector, «mucho antes de lo que estaba previsto».

El intendente también fue consultado por el índice de cobrabilidad de los planes de asfalto. Después de manifestar que este dato «es alto» en toda la ciudad, aseguró que la municipalidad y la Provincia «aportan el 80% de los fondos», mientras que el 20% restante lo debe afrontar el vecino.

El programa para asfaltar la totalidad de la ciudad será lanzado este martes, según lo que informó el gobierno municipal la semana pasada, cuando también se anunciaron otras 400 cuadras en los barrios Confluencia, Islas Malvinas y San Lorenzo.