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La decisión de la FIFA con Leandro Paredes luego de la pelea en la final del Mundial 2026

El informe del partido frente a España y el accionar de las autoridades respecto a lo sucedido con el jugador de la Selección Argentina. Mirá el video.

Redacción

Por Redacción

Paredes no fue informado por los árbitros por la pelea con Gavi en la final del Mundial.

Paredes no fue informado por los árbitros por la pelea con Gavi en la final del Mundial.

Una relevante corrección administrativa dejaría a Leandro Paredes libre de cualquier cargo disciplinario tras la final de la Copa del Mundo 2026 entre Argentina y España.

En un principio, los informes iniciales del encuentro señalaban que el mediocampista de Boca había sido expulsado por el árbitro Slavko Vinčić por empujar a Gavi a la altura de la garganta durante un acalorado cruce producido tras el pitazo final.

A pesar de que las transmisiones televisivas y diversos reportes de noticias daban por confirmada la tarjeta rojael registro oficial del partido fue modificado poco tiempo después para eliminar dicha sanción.

Una fuente de la AFA le confirmó que no figura ninguna tarjeta en el acta formal del encuentro, que no se abrió ningún expediente ni revisión disciplinaria y que no se aplicarián sanciones de ningún tipo contra Paredes de momento, salvo que el Tribunal de Disciplina de FIFA actúe de oficio. 

Lo mismo ocurriría con Roberto Ayala, que no aparece sancionado por el golpe a Dani Olmo y tampoco recibiría sanción por el incidente acontecido luego del cotejo.


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Una relevante corrección administrativa dejaría a Leandro Paredes libre de cualquier cargo disciplinario tras la final de la Copa del Mundo 2026 entre Argentina y España.

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