La decisión de la FIFA con Leandro Paredes luego de la pelea en la final del Mundial 2026

Paredes no fue informado por los árbitros por la pelea con Gavi en la final del Mundial.

Una relevante corrección administrativa dejaría a Leandro Paredes libre de cualquier cargo disciplinario tras la final de la Copa del Mundo 2026 entre Argentina y España.

En un principio, los informes iniciales del encuentro señalaban que el mediocampista de Boca había sido expulsado por el árbitro Slavko Vinčić por empujar a Gavi a la altura de la garganta durante un acalorado cruce producido tras el pitazo final.

A pesar de que las transmisiones televisivas y diversos reportes de noticias daban por confirmada la tarjeta roja, el registro oficial del partido fue modificado poco tiempo después para eliminar dicha sanción.

Bien Paredes, así había que terminar el partido, a las piñas



Se cansaron de hablar antes y durante el partido y les cobraron todas las chiquitas y todas las tarjetas para ellos



Se quedó corto pic.twitter.com/FXL7jaBXZK — La Perla (@Perla_Londres) July 19, 2026

Una fuente de la AFA le confirmó que no figura ninguna tarjeta en el acta formal del encuentro, que no se abrió ningún expediente ni revisión disciplinaria y que no se aplicarián sanciones de ningún tipo contra Paredes de momento, salvo que el Tribunal de Disciplina de FIFA actúe de oficio.

Lo mismo ocurriría con Roberto Ayala, que no aparece sancionado por el golpe a Dani Olmo y tampoco recibiría sanción por el incidente acontecido luego del cotejo.