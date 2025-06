La postura de Atlético Regina sobre la chance de comprar la plaza para la Liga Argentina de básquet

La gran campaña de Atlético Regina en la Liga Federal de básquet, donde quedó afuera a dos llaves de una final por el ascenso, no pasó desapercibida y surgió el rumor de que podría comprar una plaza en la Liga Argentina, categoría superior.

Se trata del cupo que actualmente tiene Hispano Americano de Río Gallegos que ya anunció que no seguirá en la competencia por problemas presupuestarios.

El club de Santa Cruz se contactó con Regina para ofrecerle la venta de la plaza pero en el Albo desestimaron la chance ya que aún no se sienten preparados para afrontar un torneo así y están enfocados en otros proyectos.

«El nombre de Regina está sonando por todos lados. Hispano debió tomar una decisión difícil y a estar nosotros haciendo tanto ruido no dudaron en llamarnos y ofrecernos la plaza. La realidad es que tenemos que ir paso a paso, no volvernos locos. Nos gustaría, no estamos tan lejos pero tenemos que seguir trabajando en lo edilicio, no tenemos la infraestructura como para afropntar un torneo de esa magnitud. Agradecemos la oferta pero, por ahora, dijimos que no«, reveló el presidente del club, Jorge Linares, en diálogo con «Subite al Podio» de Río Negro Radio.

«Tenemos varios proyectos que ya vienen de antes de arrancar el Federal. Queremos trasladar la cancha a la calle Cipolletti y tener ahí una capacidad para 2.000 personas. Estamos trabajando con arquitectos y buscando más sponsors para que nos den una mano, es algo que lleva tiempo y cuesta mucho dinero. El club lleva invertidos en los últimos dos años unos 350 millones de pesos», agregó el dirigente.

Sobre la eliminación en San Nicolás y la campaña en la Liga Federal, repasó: «Fue duro el momento en el que nos quedamos afuera pero en lo deportivo hemos ganado muchísimo. Armamos un gran equipo con ocho jugadores de nuestra cantera, es un valor agregado enorme para la institución. Ni el hincha más fanático hubiera pensado antes de empezar el torneo que íbamos a llegar hasta acá».

La clasificación del fútbol al Regional Amateur

Al asegurar el segundo puesto en la primera vuelta de la Liga Confluencia, Atlético Regina selló su boleto para el próximo Regional Amateur ya que La Amistad, que está primero, ya clasificó al ser campeón el año pasado.

«Nos quedamos con la espina en el Regional anterior, quedamos afuera por diferencia de gol y terminamos el torneo invictos. El fútbol tiene estas cosas y te da revancha rápido si lo sabés aprovechar», destacó Linares.

Escuchá a Jorge Linares en Río Negro Radio

