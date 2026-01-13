La postura de San Lorenzo ante la oferta de River por Romaña

Sergio Costantino aseguró que a San Lorenzo “no le satisface” la oferta de River por Jhohan Romaña, aunque no cerró la puerta a una eventual salida. El presidente transitorio del Ciclón explicó cómo está la situación del zaguero y, si bien por ahora no hay acuerdo, dejó en claro que no le pondrán trabas a una negociación conveniente para ambas partes.

El ida y vuelta entre los clubes por el pase del colombiano sigue sumando capítulos en el mercado de pases. Entre ofertas que van y vienen, la dirigencia, Sergio Costantino explicó que la última propuesta del Millonario resulta insuficiente, aunque no descartó continuar las charlas.

“Es de público conocimiento la oferta de River y no nos satisface, razón por la cual sigue siendo jugador de San Lorenzo”, sostuvo el dirigente que encabeza la comisión directiva transitoria de Boedo, en referencia al ofrecimiento cercano a los 2,6 millones de dólares por el 50% del pase de Romaña.

Pese a la intención de emigrar del defensor de 27 años, Costantino reveló que mantuvo una reunión con el futbolista y remarcó la postura del club: “Le dijimos que cualquier oferta que sea conveniente para él y para San Lorenzo la vamos a analizar. No vamos a poner trabas”.

“Cuando hablamos, manifestó su preocupación por crecer y buscar otros horizontes. Nosotros queremos salvaguardar el patrimonio del club y también lo mejor para él. Cumplimos la palabra”, concluyó el mandatario, dejando en claro que la negociación sigue abierta.

Qué pretende San Lorenzo para dejar ir a Romaña a River

Hasta el momento, ninguno de los ofrecimientos que River hizo convenció a la dirigencia de San Lorenzo. El Millonario envió una oferta de 2,6 millones de dólares por la mitad del pase del defensor, algo que en el Ciclón no ven con buenos ojos porque el deseo es vender un porcentaje más: pretende unos cinco millones por el 80%.

La oferta, además, incluye una multa de un millón de dólares en caso de que River no cumpla con esta promesa de quedarse con la totalidad del pase del defensor colombiano. Con este nuevo ofrecimiento, River estaría pagando 5,6 millones de dólares por la totalidad del pase de Romaña cuando San Lorenzo pretende cinco por el 80%.