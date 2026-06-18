Enzo Fernández, el gran objetivo del Real Madrid: la oferta millonaria que prepara para convencer al Chelsea

En las últimas horas, creció el rumor sobre una posible llegada de Enzo Fernández al Real Madrid luego del Mundial. Tras el inicio de un nuevo ciclo de Florentino Pérez y el regreso de Jose Mourinho, el presidente del Merengue quiere traer al argentino para reforzar la mitad de la cancha.

Según los medios europeos, el futbolista de 25 años es un pedido expreso del técnico portugués y es la prioridad en este mercado de fichajes. Por eso, el Real Madrid ya inicio las conversaciones. El club blanco estaría dispuesto a pagar un monto mayor de 100 millones de euros al Chelsea y ya estaría acordado el contrato entre el jugador y el Merengue.

La idea sería que el ex River firme su vínculo hasta 2032. El próximo paso para Real Madrid será abrir las conversaciones con el equipo londinense. Los Blues no quieren desprenderse del campeón del mundo, pero saben que la intención de Enzo es continuar su carrera en el futbol español. Con este panorama, tratarán al menos de recuperar la inversión hecha en 2023, cuando lo compraron a Benfica por 120 millones.

El futuro de la negociación dependerá en gran medida la presión que ejerza Enzo para salir, como así también la oferta millonaria del Real Madrid. El interés de Real Madrid por el mediocampista ya está desde hace algunos meses. Además, el jugador dio un guiño cuando reveló que le «gustaría vivir en Madrid«. Luego de esta declaración, fue suspendido por el club londinense.

En los últimos días, el Madrid se reforzó fuerte en distintas líneas. Tras una flojísima temporada, se anunció las incorporaciones de Marc Cucurella, Ibrahima Konaté, Denzel Dumfries y Bernando Silva.

Por el momento, Enzo se enfoca en su segundo Mundial con la Selección Argentina, donde buscará defender la corona obtenida en 2022. En el debut frente a Argelia, fue titular y disputó los 90 minutos en Kansas.