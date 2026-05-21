Neymar se lesionó a semanas del Mundial 2026: qué dice el parte médico oficial

La preocupación se instaló en la Selección de Brasil a menos de un mes del Mundial 2026. Rodrigo Zogaib, médico de Santos, confirmó la lesión de Neymar y encendió las alarmas en el cuerpo técnico de Carlo Ancelotti. El crack brasileño fue incluido en la nómina de jugadores para disputar la Copa del Mundo.

“Tiene una pequeña lesión en la pantorrilla, un edema. Pero, de acuerdo con nuestra planificación, su evolución le permitirá estar apto la próxima semana, cuando se integrará a la selección”, explicó el profesional.

Aunque desde el entorno del futbolista transmiten tranquilidad, el delantero deberá frenar la actividad durante los próximos días. Neymar presenta un edema moderado en la pantorrilla derecha, una molestia que le impedirá entrenarse con normalidad entre cinco y diez días.

La noticia llegó apenas dos días después de que el atacante fuera incluido en la lista definitiva de 26 convocados para disputar el Mundial 2026, que se jugará en Estados Unidos, Canadá y México desde el 11 de junio.

En el Peixe ya asumieron que Neymar no estará disponible para los próximos compromisos (de hecho, ya se perdió el empate 2-2 ante San Lorenzo por la Copa Libertadores) y el club priorizará su recuperación física antes de cederlo a la selección brasileña. El objetivo es que llegue en condiciones a la concentración prevista para el 27 de mayo en Granja Comary y pueda sumar minutos en los amistosos previos al debut mundialista.

Según informó O Globo, Ancelotti decidió mantenerlo dentro de la convocatoria pese a la lesión tras conversar personalmente con el futbolista y analizar los estudios médicos. En Brasil consideran que el cuadro no es grave, aunque reconocen que los tiempos de recuperación son ajustados.

La Verdeamarela debutará en el Mundial el 13 de junio frente a Marruecos y comenzó la cuenta regresiva para Neymar, que otra vez afronta una carrera contrarreloj para llegar en plenitud física a una gran cita internacional.

Con información de TyC Sports