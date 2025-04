La sanción que puede recibir San Lorenzo por los incidentes con las bombas de estruendo ante Rosario Central

El mal presente de San Lorenzo no se detiene, y mientras los problemas institucionales crecen, el fin de semana pasado cayó ante Rosario Central en el Nuevo Gasómetro, donde el gol visitante sobre el cierre desató un serio incidente con la caída de bombas de estruendo al campo de juego.

Sobre el minuto 46, Enzo Copetti marcó el tanto del triunfo para la visita, pero la celebración se vio interrumpida cuando las bombas cayeron desde la cabecera popular, provocando la alarma de los futbolistas de Central y la preocupación por Lautaro Giaccone, quien quedó tumbado unos minutos en el césped.

Finalmente, el jugador no sufrió heridas, pero el hecho generó la paralización del partido por parte del árbitro principal, mientras en las tribunas se veían corridas y movimientos mientras sonaban insultos para el presidente Marcelo Moretti y la dirigencia azulgrana.

La sanción que podría caerle a San Lorenzo por las bombas de estruendo

Según informó el sitio Doble Amarilla, los hinchas del Ciclón no podrán ingresar al Nuevo Gasómetro con banderas, estandartes, bombos y otros instrumentos musicales durante el próximo partido de la Liga Profesional.

El club aún no fue notificado, pero están al tanto de que un castigo de esa naturaleza caerá en las próximas horas. En principio, será solo por un encuentro.

Antes del inicio del encuentro, los primeros cánticos llegaron desde las populares y plateas del Pedro Bidegain, con fuertes insultos para con Moretti y toda la Comisión Directiva que conduce al club desde fines de 2023. Del conocido “Que se vayan todos”, pasando por “El club es de los socios”, hasta el “Moretti, hijo de p…, la p… que te parió” se escucharon con fuerza.

A estos reclamos del pueblo azulgrana, que el pasado miércoles marchó en masa a la sede social en el mismo tono de protesta pidiendo por renuncias, se le sumaron los gritos al compás de “Dirigentes, la c….. de su madre, a ver si se dan cuenta, que no los quiere nadie” y uno aún más puntual: “Dirigentes, no se los decimos más, si no llaman a elecciones, que quilombo se va a armar”.

El tenso aire que se respiró en el Nuevo Gasómetro se avivó sobre el cierre del partido, cuando Rosario Central anotó el gol del triunfo al 46′ a través de Enzo Copetti.

Tras el festejo canalla, y luego de que dos bombas de estruendo cayeran al campo de juego, el partido quedó detenido y se pudo escuchar el “Que se vayan todos, que no quede ni uno solo” nuevamente en contra de Moretti y la actual Comisión Directiva.