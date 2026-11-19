La Selección Argentina perdió 2-0 ante Australia en el primer partido del grupo C del Mundial Sub 17 de Qatar. El encuentro se disputó en la cancha 8 del complejo Aspire Zone, en Doha, y marcó el inicio del camino de la Albiceleste en el certamen.

En el primer tiempo, el equipo dirigido por Diego Placente tuvo dos chances claras para abrir el marcador. La primera fue una volea de Tobías Goytía tras un buen centro del lateral Alex Cardozo, mientras que la segunda llegó con un remate de media distancia de Giovanni Baroni que el arquero australiano alcanzó a desviar.

¡TAPADÓN DEL ARQUERO PARA EVITAR EL PRIMERO DE ARGENTINA! Baroni sacó un tremendo remate y Wilson-Papps tuvo una mejor respuesta para sostener el cero en el arco de Australia, en el marco del debut de ambos equipos en el Mundial Sub-17. https://t.co/NVP1r0bmLa November 19, 2026

Además, hubo polémica por un posible penal a favor de la Selección. Tras un saque de arco, un defensor del conjunto oceánico tocó la pelota con la mano luego de recibir el pase de su arquero. Sin embargo, tras la revisión en el VAR, el árbitro interpretó que se trató de dos jugadas distintas y no sancionó la infracción.

Australia, por su parte, aprovechó los espacios que dejó Argentina a las espaldas de sus defensores. El intento de adelantar las líneas para recuperar la pelota provocó que la Albiceleste quedara mal parada en varias ocasiones, un problema que no pudo solucionar.

Australia capitalizó errores argentinos

En el complemento, Argentina comenzó mejor y avisó con una buena jugada colectiva en la que el centrodelantero Facundo Salinas no pudo darle precisión a su remate.

Sin embargo, a los 15 minutos llegó el primer gol australiano. Tras un lateral, el zaguero Julio Coria salió muy lejos y falló en el despeje. El delantero Akon ingresó al área en soledad y buscó tirar el pase atrás, pero el defensor Álvaro Güich intentó despejar barriendo y terminó enviando la pelota al fondo de su propio arco.

Gol de Australia A los 60′, Güich convirtió en su propio arco y Argentina cae 0-1 en su debut en el Mundial Sub-17. ¡VAMOS, PIBES! https://t.co/RY30m5TJFY — TyC Sports (@TyCSports) November 19, 2026

A los 26 minutos, el conjunto oceánico amplió la ventaja. Coria recuperó una pelota en el fondo e intentó salir jugando, pero se le fue largo el control y terminó perdiéndola. Con la defensa mal parada y el lateral Cardozo habilitando al delantero, Akon volvió a quedar mano a mano con el arquero Valentín Reigia, lo eludió con un gran amague y marcó el 2-0.

El 2-0 de Australia ante Argentina Tras el pedido de revisión del banco australiano, el árbitro convalidó este tanto de Akon. https://t.co/MmsIPDZOTl — TyC Sports (@TyCSports) November 19, 2026

Pese a que siguió buscando el descuento en los minutos finales, la Selección Argentina no pudo quebrar la defensa australiana y terminó sufriendo una derrota en su estreno mundialista, en la que además sufrió la expulsión de Ulises Vallejo por una dura infracción sobre el cierrre.

A buscar la recuperación ante Mozambique

La Albiceleste tendrá la posibilidad de recuperarse este domingo 22 de noviembre, cuando enfrente a Mozambique desde las 12:30. El seleccionado africano llegará con confianza luego de golear 4-0 a Dinamarca en su presentación. Argentina cerrará su participación en la fase de grupos el miércoles 25, a la misma hora, frente al conjunto danés.

El formato del certamen le permite al equipo de Placente mantener las expectativas de clasificación. El Mundial cuenta con 48 selecciones, distribuidas en doce grupos de cuatro equipos. Los dos primeros de cada zona y los ocho mejores terceros avanzarán a los dieciseisavos de final, por lo que una derrota en el debut no compromete definitivamente las posibilidades de la Selección.

Cabe destacar que, a partir de un acuerdo entre la FIFA y Qatar, el Mundial Sub 17 comenzó a disputarse anualmente desde 2025, en lugar de cada dos años. El país asiático será sede del certamen, al menos, hasta 2029.