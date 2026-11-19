Mapa: dónde realizan los rastrillajes para encontrar al camionero que cayó al canal en Cinco Saltos

Los rastrillajes para hallar al camionero entrerriano que desapareció tras caer al canal principal de riego de Cinco Saltos continúan. El hombre, cuya identidad aún no trascendió, cayó al agua este miércoles y fue arrastrado por la corriente.

A poco de cumplirse 24 horas del incidente, los resultados siguen siendo negativos y solicitan a los vecinos comunicarse ante cualquier dato que permita orientar la búsqueda.

Dónde realizan los rastrillajes para encontrar al camionero en Cinco Saltos

Desde el área de comunicación del Ministerio Público precisaron a Diario RÍO NEGRO la zona donde se concentra el operativo y detallaron que el recorrido inicia desde la calle Blumetti hacia abajo, siguiendo el curso del agua.

En el primer parte oficial, la Policía de Río Negro informó que el hombre había sido visto el miércoles por un transeúnte a la altura del Parque Industrial de Cinco Saltos. Durante la jornada inicial, el rastrillaje se profundizó desde el sector de juegos infantiles hacia ese predio y la usina, tanto por agua como por tierra.

La búsqueda, según lo informado, incluye el uso de kayaks y un dron, también recorridas a pie por ambas márgenes. Participa personal de Bomberos Voluntarios de Cinco Saltos, las comisarías 7° y 43°, la Brigada Motorizada de Apoyo (BMA) y personal de Defensa Civil.

Respecto a las características del hombre, indicaron que tenía el pelo largo y llevaba una remera gris.