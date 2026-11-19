Hay videojuegos esperados. Otros generan expectativa, FOMO (fear of missing out) e ilusión. Y luego, muchísimo después, kilómetros y océanos después, está Grand Theft Auto VI, un fenómeno de la cultura popular que parece aplanar el tiempo y se dispone a poner en pausa la vida cotidiana.

La cosa cambió más de lo que los estudiosos del pop fantasearon en toda su vida: el lanzamiento de un videojuego puede mover el compás de los próximos días e, incluso, digitar los hilos del cosmos laboral, del PBI, de las ganancias y de las pérdidas.

A partir de este instante y hasta nuevo aviso, no hay arriba, no hay abajo, no hay jueves, ni viernes, no hay rigor, ni compromisos, ni cumpleaños, ni misa, ni Mozart, ni Messi: serán días en que, durante las cuatro comidas, sólo habrá GTA para servirse.

GTA VI: el furor de un lanzamiento que alimenta el ausentismo laboral

“[El día de su lanzamiento] Se cree que va a ser el de mayor ausentismo en la historia mundial de los mundiales pero no sólo de los chicos que van al colegio y a las universidades. Se cree que la gente va a faltar al trabajo. De hecho, yo creo que no voy a venir el 19 de noviembre”, bromeó entre risas Mario Pergolini en su programa Otro Día Perdido. Y su comentario se volvió viral.

A la sazón, después de trece años de espera, la compañía Rockstar Games finalmente pone en circulación la nueva entrega de su franquicia más emblemática. Y el escenario se prevé tan descomunal que, en Estados Unidos, calculan que 1.5 millones de personas podrían faltar al trabajo para jugarlo.

La cifra tiene algo de disparate, pero también comprime una cuestión sintomatológica y epocal. Según estimaciones difundidas en la previa del lanzamiento, la llamada “Fiebre del GTA” podría provocar pérdidas de hasta 1.000 millones de dólares en productividad para la economía estadounidense. Ya se divisó en redes sociales y fue comentado por un tendal de medios, de acá y de allá: algunos trabajadores habrían adelantado sus días de vacaciones. Otros, directamente, estarían pensando en pasar parte de enfermos. La oficina puede esperar. GTA, no.

GTA VI: ¿es nuevo este fenómeno ante su lanzamiento?

No obstante, el fenómeno no es nuevo. Ya había sucedido, aunque en menor escala, con GTA V, en 2013. Pero esta vez la dimensión parece haber escalado exponencialmente.

En Reino Unido se calcula que entre 1.2 y 2.5 millones de empleados podrían tomarse días libres, mientras que en Australia también anticipan una ola de ausencias. Y en nuestro país, unos cuantos no habrán firmado la planilla ni conectado al Zoom. Es que, en términos culturales, el lanzamiento de GTA no responde sólo a un hecho comercial y ya está, sino que comprime dimensiones de acontecimiento histórico.

Asimismo, hay razones para inflarse de semejante expectativa. GTA VI llega después de una espera de más de una década y con una maquinaria publicitaria y comercial que parece no tener techo. Las estimaciones de mercado hablan de cientos de millones de dólares en reservas anticipadas y de una recaudación potencial de entre 4.500 y 5.200 millones de dólares durante su primera semana.

El antecedente a superar es nada menos que su propio hermano mayor. GTA V recaudó 815.7 millones de dólares durante sus primeras 24 horas y alcanzó los 1.000 millones en apenas tres días. Desde su lanzamiento, en septiembre 2013, lleva vendidas alrededor de 235 millones de copias. Por su parte, la saga completa ronda los 480 millones. Una barbaridad estadística que explica por qué Wall Street también mira de reojo cada movimiento de Rockstar.

GTA VI: qué esperar en este nuevo lanzamiento

En lo formal, la nueva entrega tendrá como protagonistas a Jason y Lucía, una pareja que se mueve por Leonida, un territorio ficticio inspirado en Florida, con Vice City como gran escenario. Sol, luces, neón, disparos y una banda sonora estupenda. La promesa es un mundo abierto más complejo, con nuevas mecánicas, persecuciones policiales más elaboradas y consecuencias más visibles para las acciones de los jugadores.

También se esperan cambios en los combates, con indicadores visuales sobre las consecuencias de los disparos, y una mayor incidencia de las decisiones de los protagonistas. La idea es que el mundo reaccione. Hay todo un universo dispuesto a interactuar. Y dicen que será más grande aún que sus antecesores y que bestias como Red Dead Redemption o Elden Ring, esas que dejaban a las consolas con la lengua afuera.

El estreno llega acompañado por una expectativa crítica extraordinaria. Ya lo adelantó el streamer y comediante Emilio González Moreira: “Puede ser GOTY” (en criollo, juego del año), mientras le daba una chance al remake de Zelda: Ocarina of Time. A su vez, la ficha de PlayStation 5 en Metacritic llegó a marcar 99 puntos, con un centenar de reseñas de medios especializados y la categoría de aclamación universal. Se trata de una puntuación que lo coloca en la conversación de los videojuegos mejor valorados de la historia, aunque todavía falta conocer la recepción del público.

La pregunta, entonces, excede al videojuego. ¿Cuánto puede vender GTA VI? ¿Podrá superar el récord de su antecesor? ¿Cuántas personas cambiarán una jornada laboral por unas cuantas horas en Leonida? En tiempos en los que todo compite por nuestra atención (ya lo dijo Reed Hasting, el CEO de Netflix: “Nuestro mayor competidor es el sueño”), Rockstar consiguió algo extraordinario: que millones de personas estén en vilo indiscriminadamente y anden dispuestas a organizar su vida alrededor de un lanzamiento.

De hecho, ya hay streamers prometiendo no cortar su transmisión hasta terminar con las misiones principales del juego, como el joven Boffe GP, entre otros tantos. Y expertos ya adelantan que esa fábula durará entre 60 y 90 horas.

Así las cosas, este 19 de noviembre 2026 no será solamente un día para jugar. Para algunos será una jornada de vacaciones. Para otros, una misteriosa indisposición. Para las empresas, un dolor de cabeza. Y para la industria del entretenimiento, la confirmación de que GTA no es solamente una saga de videojuegos: es una tentacular máquina pop capaz de mover dinero, conversaciones y hasta calendarios laborales. De fagocitarlo todo. De tragarse agendas enteras. De hacer con vos lo que él quiera.

Entonces, sólo queda subirse a un auto y sintonizar una de las 22 estaciones de radio disponibles y disfrutar de alguna canción de Dua Lipa, Bad Bunny o Rosalía mientras bajamos un helicóptero a rafagazos con una ametralladora automática. Chiches que no soñó ni el más fantasioso de los guionistas de Black Mirror. Ahora, en este preciso instante de la historia, faltar al trabajo nunca tuvo tanto justificativo.

GTA VI: Argentina presente

Esta vez, para la presencia criolla en Grand Theft Auto no van a hacer falta mods de la comunidad que pongan a los protagonistas del juego en un rustiquísimo conurbano bonaerense ni memes con Jorgito Porcel en un bar de mala muerte simulando una pantalla de carga. En su sexta edición, la presencia argentina se volvió canon: GTA también se rinde ante la patria del mate y el asado.

De hecho, en una de las radios del juego suena un tema de María Becerra y El Alfa llamado “Hace Calor”, inaugurando el soft power argentino dentro del juego. Todo un hito teniendo en cuenta su bestial alcance. Asimismo, hay jugadores que ya se toparon con una parrilla argentina llamada Ignacio’s Kitchen, con bandera celeste y blanca y todo, y hasta asoman varios NPC que ululan por la ciudad insultando en, literalmente, argentino: “Che, ¿qué te pasa? ¡Loca de mierda!”. Y, muy probablemente, debe haber más easter eggs que se irán desculando a medida que la historia de Jason y Lucía vaya abriéndose paso. ¡Argentina, Argentina!