La "Marcha de la Bronca" colmó la Plaza de Mayo en reclamo de un paro general contra Javier Milei.



La izquierda consideró un “éxito” la convocatoria del sábado 19 de septiembre en protesta contra el gobierno nacional, y con un explícito pedido a la Confederación General del Trabajo (CGT) para llamar a huelga general, “frenar el ajuste” y acercar con medidas concretas el lejano horizonte de 2027. Para las elecciones, el FIT cuenta en sus filas con una de las tres dirigentes con mayor imagen positiva del país, según la última encuesta de D’Alessio IROL – Berensztein: la diputada Myriam Bregman.

A unos kilómetros de la Plaza de Mayo donde confluyó el contingente que partió desde la plaza del Congreso alrededor de las 16, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, encabezó un acto en Avellaneda con la plana mayor de la central sindical. Casualidad o no, el espacio peronista de izquierda y el FIT, que buscan ser alternativa de Milei el año que viene, tuvieron cita el mismo día bajo consignas con algo más que matices en sus diferencias.

La Marcha de la bronca, ideada por Bregman, aglutinó a alrededor de 80 mil personas en la Ciudad de Buenos Aires. Personalidades de la cultura, jubilados agrupados, docentes organizados y miembros de la sociedad civil encontraron en la pringosa tarde del sábado un cauce para sus reclamos.

Con el espejo retrovisor de 2023, la bronca vuelve a ser el llamador de un sector de la sociedad que, en algunos casos, ve en el gobierno de Milei a una nueva-vieja “casta” que combatir.

La explícita y extremista posición de Milei, quien nunca ocultó, fuera o dentro del gobierno, su adhesión sin miramientos a Israel, tiene su reverso en Bregman y sus seguidores. Como si la sociedad hubiera decolorado sus grises y desechado los discursos ambiguos, en pro de posiciones más transparentes, la imagen de dirigentes como el propio presidente y Bregman crecen, aunque todavía es temprano para dilucidar si eso se traducirá en apoyo electoral.

Después de todo, fue el propio Milei el que “subió” al ring a la referente del Partido de los Trabajadores Socialistas en 2023, una rival más cómoda para cristalizar sus extremas posiciones. La diputada bonaerense parece haber aprovechado su oportunidad en el debate de ese año y durante el mandato del dirigente libertario. Uno de los puntos más altos de esa crecida fue, acaso, la convocatoria del sábado 19 de septiembre.

Bregman: “No es momento de hablar de elecciones”.

En diálogo con Diario RÍO NEGRO, la legisladora nacional evitó referirse a los comicios de 2027, y recordó que el motivo de la marcha es para pedir “por una huelga general para derrotar a Milei”. Según proclamaron desde su espacio, buscan que el paro sea un “punto de partida para la organización nacional”.

Un poco más ambicioso, el diputado de la Izquierda Socialista, Juan Carlos Giordano, admitió ante este medio que la imagen positiva de Bregman impulsó la marcha y muestra la existencia de “un camino alternativo al peronismo”. “Con la marcha del 6 de agosto, que cayó la ley de extranjerización de la tierra, está probado que se puede derrotar a Milei”, añadió.

Entusiasmado, el presidente del Partido Obrero, Gabriel Solano, a este medio que la convocatoria superó “por mucho” las expectativas de sus organizadores, y consideró que es un demostrativo de que “la bronca” existe.

Jubilados, organizaciones sociales y miembros de la sociedad civil participaron de La Marcha de la Bronca en Buenos Aires

Como ocurre en cada conglomeración que une a colectivos contrarios a la gestión federal, al menos cuatro temas sirvieron como elemento común de concordancia: el rechazo a la ley de tierras, la defensa de los jubilados, el reclamo por las Islas Malvinas y el pedido por la Ley de Discapacidad. Remeras con la inscripción tipográfica de la ya legendaria remera que exhibió Giovani Lo Celso en el estadio de Atlanta, en el que se proclama que las Islas Malvinas son Argentinas, fueron parte del paisaje en la nublada tarde porteña.

A eso, se sumaron los pedidos explícitos de “Fuera Milei”. Ana, trabajadora del Pami y peronista, se definió como autoconvocada a la marcha. Asistió con dos amigas. Juntas llevaban una bandera con la inscripción de Malvinas que inmortalizó la selección argentina de fútbol. En línea con la narrativa justicialista, comparó a Milei con Galtieri por la decisión oficial de sancionar a las empresas que operen en Malvinas.

Predominó en la convocatoria la presencia de los jubilados que todos los miércoles protestan frente al Congreso de la Nación. Además, participaron los trabajadores despedidos de la empresa de neumáticos Fate, cuya sede de San Fernando está ocupada desde hace siete meses por los exempleados de la compañía. En la licuadora de protestas opositoras, aparecieron también banderas en la esquina de

Callao y Avenida Rivadavia con consignas anti sistema por el aislamiento “forzoso” de 2020 a raíz de la pandemia.

Bregman vs Cúneo

En los últimos días, Bregman estuvo en el centro de la conversación por los comentarios del comunicador Santiago Cúneo, quien le pidió a la diputada “ser más vedetonga”. Coincidió con los 20 años el aniversario de la desaparición de Julio López, de quien Bregman fue abogada defensora en el juicio contra el represor Miguel Etchetolatz. “Sigue habiendo discurso negacionista. Julio López muestra trágicamente que ellos nunca perdieron las intenciones de lo que hicieron, solo buscan impunidad”, dijo la dirigente en diálogo con este medio. En un fragmento del documento leído al finalizar el evento, se expresa, en esa línea, la “bronca porque, a 50 años del golpe genocida, insisten en la impunidad y el

negacionismo”.

Entre los firmantes de Río Negro, se encuentra la Secretaría General del Centro de Estudiantes de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional del Comahue y la Secretaría de Género de la Unión de Trabajadores de la Educación de Río Negro. Entre los artistas que adhirieron a la marcha de la bronca, se inscriben Miguel Cantilo, autor de la canción con la que se eligió titular la marcha, las actrices Katja Alemann, Maite Lanata, Laura Azcurra y Valentina Bassi, y los actores Carlos Belloso, Rafael Spregelburd y Adrián Navarro. También mostraron su adherencia el cantante de La Portuaria, Diego Frenkel, La Bersuit, Los Gardelitos y Javier Malosetti.

El evento concluyó con la lectura del escrito de 11 páginas, con la presencia en el escenario central de Plaza de Mayo de los dirigentes que organizaron el evento, junto con algunos de los artistas que adhirieron a la marcha. Levantaron pañuelos verdes, alzaron letras que formaron la palabra “bronca” y concluyeron entonando la emblemática canción de Cantilo.