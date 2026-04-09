El insólito error de un ex Independiente en la Libertadores: se fue expulsado por un lateral

La Copa Libertadores ya tuvo su polémica en la primera fecha. Se trata de una de las expulsiones más insólitas de los últimos tiempos, en el duelo entre Cerro Porteño y Sporting Cristal. Un exjugador de Independiente vio la tarjeta roja por sacar un lateral en la cara de un rival.

Se trata de Cecilio Domínguez, jugador paraguayo, quien se fue expulsado a los 40 minutos del primer tiempo tras impactar a un rival en el rostro al ejecutar un saque lateral. La acción dejó a su equipo con un jugador menos, el conjunto peruano aprovechó la superioridad numérica y se quedó con la victoria por 1-0 en el debut de ambos en la competencia.

El episodio ocurrió a los 40 minutos del PT en el estadio Miguel Grau del Callao. El exjugador de Independiente intentó reanudar el juego con rapidez desde la banda, a pesar de la oposición del mediocampista Maxloren Castro, que bloqueaba el saque. Aun con el rival frente a él, Domínguez lanzó el balón, que impactó directamente en su rostro.

¡LA ROJA MÁS INSÓLITA DEL ARRANQUE DE LA COPA! Cecilio Domínguez se fue expulsado por este lateral sobre la cara de Castro en el primer tiempo del partido entre Cerro Porteño y Sporting Cristal en Perú.



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Tras la revisión del VAR, el árbitro argentino Darío Herrera consideró que se trató de una conducta violenta y sancionó con tarjeta roja al delantero. Además, amonestó a Castro por impedir la ejecución del lateral.

Finalmente el equipo de Ariel Holan perdió 1-0 y se ubica último en la zona que comparten con Palmeiras y Junior.