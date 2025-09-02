La Selección Argentina piensa en Venezuela: con Messi a la par, el ausente y el titular que no entró

Messi y De Paul, en el entrenamiento de la Selección Argentina en la previa al encuentro ante Venezuela.

La Selección Argentina tuvo su entramiento a puertas abiertas para la prensa en el Predio Lionel Messi en Ezeiza, su segunda y anteúltima práctica en vísperas al duelo ante Venezuela de este jueves en el Monumental.

Pensando en la Vinotinto, se destacó la ausencia de un Alexis Mac Allister que no pudo arribar al país, y Nicolás Otamendi, que realizó tareas en el gimnasio.

El seleccionado dirigido por Lionel Scaloni tuvo su primera práctica con su plantel casi completo, debido a los problemas para llegar a Argentina que tuvo el volante de Liverpool. Justamente el pampeano venía de sufrir una molestia muscular y el hecho de que llegaría con solo un entrenamiento hace sea una duda pensando en el once titular para el jueves, aunque se espera que esté a disposición para ir desde el arranque en caso de que así lo considere Scaloni.

Ante la baja por suspensión de Enzo Fernández, que tampoco estará ante Ecuador, la idea de Scaloni sería plantear una línea de cuatro volantes. Con De Paul, Paredes y Almada, a la espera de una definición entre Mac Allister y Lo Celso.

Nicolás Otamendi no estuvo junto al resto de sus compañeros en el entrenamiento, al realizar tareas dentro del gimnasio para llegar de la mejor manera posible. El marcador es una fija junto a Cristian Romero en la zaga central de cara a estos compromisos y, de no mediar inconvenientes, será titular.

La delantera tendrá a Lionel Messi acompañado por Julián Álvarez o Lautaro Martínez, la ventaja actualmente estaría del lado de la Araña aunque dependerá de lo que suceda en la última prueba de este miércoles.

Dentro de los futbolistas con chances de ser parte del Mundial Sub 20 solamente Claudio Echeverri y Valentín Carboni entrenaron con la escuadra juvenil, mientras que Franco Mastantuono y Julio Soler practicaron junto al combinado mayor.