Con plantel casi completo, la Selección Argentina se entrena en la previa al partido ante Venezuela

La Selección Argentina se entrena en la previa al partido ante Venezuela este jueves.

La Selección Argentina tendrá su segundo entrenamiento en el país en la previa al partido ante Venezuela por las Eliminatorias Sudamericanas. Con el equipo clasificado al próximo Mundial, Lionel Scaloni aprovechará para hacer pruebas de cara al futuro.

El gran atractivo será el posible último partido oficial de Lionel Messi como local con la Albiceleste.

Luego de un primer entrenamiento este lunes con un plantel reducido, el entrenador cuenta con casi todo sus jugadores a disposición: el único ausente es Alexis Mac Allister ya que su vuelo está demorado y llegará este martes por la noche a la Argentina.

El equipo dirigido por Lionel Scaloni completó este lunes su primer entrenamiento de cara al encuentro del jueves ante Venezuela.

Algunos jugadores realizaron tareas regenerativas en el gimnasio, mientras que el resto trabajó en el campo. Tras la entrada en calor, el plantel desarrolló distintos ejercicios tácticos.

Por su parte, los arqueros practicaron en uno de los arcos del complejo. Para cerrar la jornada, el equipo llevó a cabo fútbol en espacios reducidos bajo las órdenes del técnico Lionel Scaloni.

La agenda de la Selección Argentina

La agenda de la Albiceleste seguirá este miércoles con la conferencia de prensa del técnico Lionel Scaloni en horas del mediodía, con horario a confirmar y posteriormente el entrenamiento a puertas cerradas, desde las 17 en el predio de Ezeiza.