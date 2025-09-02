Se conocieron las sanciones para los hinchas de Independiente y la U de Chile tras los gravísimos incidentes

La Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte (Aprevide) dio a conocer las sanciones luego de los gravísimos incidentes en Avellaneda por la Copa Sudamericana. Según informaron, habrá derecho de admisión por tiempo indeterminado para 41 barras de Independiente y los hinchas de la Universidad de Chile no podrán asistir a partidos en Provincia de Buenos Aires hasta fines de 2027

El 20 de agosto, en el estadio Libertadores de América, el encuentro entre Independiente y la U de Chile por la revancha de los octavos de final de la Copa Sudamericana fue suspendido por incidentes en el comienzo del segundo tiempo.

La violencia creció durante la noche con escenas pocas veces vistas en Argentina. Se registraron corridas, detenidos, destrozos, sangre y el ataque salvaje de barras de Independiente a simpatizantes chilenos en la tribuna, linchamiento que dejó heridos de gravedad.

Mediante un comunicado, Aprevide remarcó que en la previa del encuentro, un grupo de hinchas chilenos prendieron fuego una butaca. Además, destrozaron los sanitarios y con los escombros, después arrojaron «elementos contundentes» a los hinchas de Independiente.

Luego, detallaron que «varios simpatizantes de la facción local» se movilizaron desde las tribunas «Santoro y Pavoni baja» y que, posteriormente, por «zonas internas del estadio» y tras «romper la reja» lograron llegar al sector donde estaban los hinchas de la Universidad de Chile.

Aprevide informó sanciones contra Independiente y la U de Chile

Desde la Agencia dispusieron el derecho de admisión para 41 barras de Independiente, protagonistas del ataque a hinchas chilenos. «Esta Agencia continúa trabajando en la identificación de mas simpatizantes que infringieron la normativa, a los efectos de ampliar la presente resolución de prohibición de concurrencia administrativa, y poner el material probatorio a disposición de la justicia interviniente», aseguraron.

Además, remarcaron que los hinchas de la Universidad de Chile no podrán ir a ningún tipo de espectáculo deportivo en provincia de Buenos Aires, hasta el 31 de diciembre de 2027.