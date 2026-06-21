La Selección y el Día del Padre | «Feliz día al mejor del mundo»: los emotivos saludos a los jugadores en pleno Mundial 2026

La exigencia extrema de la Copa del Mundo no frena el costado más humano de la Scaloneta. En plena concentración en los Estados Unidos, y con la mente puesta en el partido de este lunes ante Austria por la segunda fecha del Grupo J, los futbolistas de la Selección Argentina vivieron un Día del Padre que conmovió a las redes sociales.

A miles de kilómetros de distancia, las parejas e hijos de los campeones montaron una cadena de mensajes y postales íntimas para acortar la distancia en plena competencia.

El clima en el búnker argentino es óptimo tras la contundente goleada en el debut ante Argelia, pero la jornada de este domingo sumó una alta dosis de emotividad en los teléfonos celulares de los concentrados.

La emotiva celebración del Día del Padre en la concentración de la Selección Argentina en el Mundial 2026

Las redes sociales se transformaron en el canal directo para que las familias de los futbolistas enviaran sus saludos de forma pública, revelando fotos inéditas de la intimidad de los jugadores.

Julián Álvarez recibió una de las dedicatorias más significativas. Su pareja, Emilia Ferrero, le dedicó un tierno «Qué suerte tenemos de tenerte. Feliz primer día del padre, te amamos mucho». Cabe recordar que el delantero del equipo nacional fue papá por primera vez el pasado 2 de enero de 2026, cambiando por completo su año mundialista.

La modelo e influencer Yazmín Jaureguy le dedicó un extenso posteo al defensor acompañado por fotos y videos de su pequeña hija en común, Gemma. «No tengo palabras para describir lo increíble que sos como papá. Gracias por darle a nuestra bebé tanto amor, paciencia, tiempo y dedicación» escribió, mensaje que el propio Valentín Barco replicó en su perfil.

En paralelo, Camila Galante, pareja de Leandro Paredes, subió una imagen del volante central abrazado a sus hijos con la frase: «Al mejor papá del mundo. Te celebramos cada día mi amor». En sintonía, Valentina Cervantes saludó a Enzo Fernández con una storie familiar y un rotundo «Te amamos».

Muriel «Muri» López Benítez, la reconocida influencer y esposa de Lisandro Martínez, le envió su apoyo al defensor con un mensaje directo a la concentración: «Feliz día al mejor papá del mundo. Gracias por tu amor tan profundo».

La mente puesta en Austria: el próximo paso de Scaloni

Más allá de los llamados familiares y el momento de distracción, el cuerpo técnico liderado por Lionel Scaloni mantiene el rigor de los entrenamientos. Este lunes 22 de junio, Argentina buscará sellar su clasificación a la siguiente ronda del Mundial cuando enfrente al duro combinado de Austria.

Los jugadores saben que el mejor regalo para este domingo será dejar los tres puntos en la cancha para mantener viva la ilusión de todo el país, demostrando que la mística del plantel se sostiene tanto en la fortaleza táctica como en el blindaje afectivo de sus hogares.