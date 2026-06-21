En la previa del partido de Uruguay, Bielsa apuntó contra las pausas de hidratación en el Mundial: «Le quita mucho al fútbol»

En la previa al duelo por la segunda fecha del Mundial 2026, en la que Uruguay se enfrentará con Cabo Verde, Marcelo Bielsa criticó con dureza la implementación obligatoria de las pausas de hidratación y aseguró que este tipo de cambios alteran la naturaleza histórica del deporte.

«Jugar cuatro tiempos en lugar de dos altera la concepción que culturalmente se había construido para interpretar el fútbol», expresó el entrenador de la Celeste durante la conferencia de prensa. Además, remarcó que «este cambio cultural para interpretar el fútbol no le agrega nada y le quita mucho».

Bielsa profundizó su postura y consideró que la medida responde a intereses ajenos al juego. «Obviamente, cuando se dividió en cuatro, no se pensó en el efecto que puede tener sobre lo que hizo que el fútbol sea un deporte que enamora. Se pensó en otro tipo de repercusiones», afirmó.

Marcelo Bielsa: “Jugar cuatro tiempos en lugar de dos altera la concepción que culturalmente se había construido para interpretar el fútbol. No le agrega nada y le quita mucho. Cuando se dividió en cuatro no se pensó en el efecto que puede tener sobre lo que hizo que el fútbol… https://t.co/M3RGaDtY01 pic.twitter.com/kMr3eMKbMc — Roberto Parrottino (@rparrottino) June 21, 2026

Por otro lado, al ser consultado sobre las conclusiones que le dejó el debut frente a Arabia Saudita, el rosarino evitó hacer un análisis profundo y sorprendió con una respuesta cargada de ironía. «Podría decirle el debut, el estrés de la primera confrontación… Y no le agregaría nada novedoso al análisis. Lo que sí, evidentemente, lo que sucedió en el segundo tiempo fue totalmente distinto», señaló.

Sin embargo, fue su remate el que generó las risas de los presentes. «Tampoco es una explicación… Como ve, no le contesto nada», admitió.

"NO LE CONTESTO NADA" 😂



Marcelo Bielsa y una curiosa explicación sobre el cambio de postura de Uruguay entre el primer tiempo y el segundo tiempo ante Arabia Saudita.



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Mientras tanto, en el grupo H la que tomó el liderazgo fue España, que viene de golear 4-0 a Arabia Saudita. En la última fecha se cruzará justamente con Uruguay, en un partido que podría resultar clave para definir el primer puesto de la zona.