La Selección Sub 13 de Liga Confluencia ganó el Pentagonal Sur y se clasificó a la final nacional en Córdoba

El futbol de la Liga Confluencia está de fiesta. El seleccionado Sub 13 se coronó campeón del sur del torneo Nacional de Ligas. Con este título, clasificó a la gran final que se disputará en el estadio mundialista Mario Alberto Kempes de Córdoba. Allí, enfrentara a la Liga de Salta.

El torneo se disputó en Comodoro Rivadavia desde el 17 hasta el 21 de noviembre y contó con la participación de 5 selecciones: el combinado local, Liga del Oeste (Junín), San Juan y Mar del Plata. El formato de disputa fue todos contra todos y la Confluencia quedó en la 1° ubicación con 8 unidades, tras dos victorias y dos empates.

La campaña comenzó con victoria por la mínima frente a Comodoro Rivadavia. Luego, empató 1-1 contra Liga del Oeste y en la 3° fecha también fue igualdad contra San Juan (2-2). En la última fecha, el equipo llegaba obligado a ganar ante Mar del Plata, y así lo hizo con un 2-1 para quedarse con el título.

El plantel estuvo compuesto por 20 futbolistas. Además hubo representantes de 10 clubes de la Liga: Deportivo Roca, Unión AP, Argentinos del Norte, Cipolletti, San Isidro, La Amistad, Deportivo Huergo, CIMAC, Obrero Dique y San Martín.

Fabián Pacheco fue el DT del equipo juvenil. El exitoso técnico que salió campeón de liga con cuatro equipos distintos, dirige los seleccionados hace algunos años, con grandes resultados regionales y nacionales.

El plantel completo

Futbolistas: Ciro Menna, Máximo Rodríguez, Gonzalo Mellado, Agustín Rejas, Santino Tesoniero, Giuliano Jaramillo, Víctor Sandoval, Naim Rodríguez, Mateo Burgos, Franco Godoy, Gerardo González, Junior Gatica, Fausto Mora, Yamir Muñoz, Jonathan Figueroa, Lisandro Ibáñez, Juan Nicola, Mariano Retamal, Tiziano Marin, Octavio Muñoz.

Cuerpo técnico – DT: Fabián Pacheco. Ayudante: Franco Flores. Preparador físico: Santiago Debliger.