Boca empieza a transitar la cuenta regresiva para la final de la Copa Sudamericana y Rodolfo Arruabarrena dejó una primera pista sobre el equipo que piensa para enfrentar a Atlético Mineiro. En el entrenamiento de este jueves en Barranquilla, el DT dispuso un ensayo táctico en el que Tomás Aranda apareció entre los titulares, aunque luego fue reemplazado por Alan Velasco.

La prueba dejó abierta la principal incógnita de la formación xeneize. Aranda parece correr con una leve ventaja para quedarse con el puesto, pero el hecho de que ambos hayan participado del equipo durante la práctica mantiene la definición en suspenso.

Este viernes será el último día de preparación y una jornada clave para despejar dudas. Arruabarrena brindará una conferencia de prensa y luego encabezará el entrenamiento final antes del partido ante el conjunto de Eduardo Domínguez, que se jugará el sábado en el Estadio Metropolitano de Barranquilla. Boca irá en busca de un título internacional después de 18 años de espera.

Aunque Aranda cuenta con características que seducen al entrenador por su capacidad para generar juego, gambetear y encontrar pases entre líneas, su falta de continuidad representa un condicionante. Desde fines de agosto, apenas sumó 60 minutos oficiales, repartidos entre su regreso ante Defensa y Justicia y la victoria frente a Banfield por la Copa Argentina.

Del otro lado aparece Velasco, quien viene de sumar rodaje como titular y atraviesa un momento de crecimiento futbolístico. Su mayor continuidad podría jugar a favor en la decisión del cuerpo técnico, que todavía tiene una práctica por delante para terminar de definir quién acompañará a Sebastián Villa y Miguel Merentiel en el frente de ataque.

La otra modificación que tendrá Boca respecto del último partido ya está confirmada: Lautaro Blanco volverá a la titularidad en lugar de Malcom Braida. El lateral había sido preservado ante Banfield por una fatiga muscular, pero ya se entrenó a la par de sus compañeros y está en condiciones de regresar. Así, la única duda que queda por resolver es si Arruabarrena se inclina por Aranda o Velasco para una final que puede marcar un antes y un después en el ciclo.