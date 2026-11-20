El Gobierno de Río Negro continúa con los trabajos de reparación sobre la Ruta Nacional 151, uno de los corredores viales que presenta sectores deteriorados en la región. Las tareas de emergencia ya permitieron intervenir el tramo comprendido entre los kilómetros 109 y 122. Actualmente, los equipos de Vialidad Rionegrina avanzan desde ese sector hacia el kilómetro 130.

Según informó el Gobierno provincial, el operativo cuenta con más de 20 trabajadores y se desarrolla con personal, maquinaria y material asfáltico propios. Los trabajos tienen previsto continuar hasta el miércoles 25 de noviembre.

La producción del asfalto se realiza en la planta que Vialidad Rionegrina tiene en Allen. Desde allí, la mezcla se traslada hasta los sectores intervenidos, donde se ejecutan las reparaciones de los baches y posteriormente se compacta la superficie para mejorar las condiciones de circulación.

Cómo comenzaron las reparaciones en la Ruta 151

Las primeras tareas habían comenzado el miercoles 4 de noviembre, cuando se informó el inicio de los trabajos de reparación en el kilómetro 109, a la altura del yacimiento Medanito. En aquella oportunidad, se habia detallado que las intervenciones incluían tareas de bacheo y recalce de banquinas.

Vialidad Rionegrina trabaja con recursos propios. Foto: Gentileza Gobierno de Río Negro.

El operativo se puso en marcha con trabajadores y recursos de Vialidad Rionegrina, que asumió las tareas de emergencia para mejorar las condiciones de transitabilidad en ese sector de la ruta.

La continuidad de los trabajos permitió extender las reparaciones hacia otros kilómetros del corredor. De acuerdo con la última actualización oficial, las cuadrillas ya completaron la intervención entre los kilómetros 109 y 122 y avanzan hacia el 130.

Mientras se desarrollan las tareas, se solicita a los conductores que circulen con precaución por la zona, reduzcan la velocidad y respeten la señalización y las indicaciones del personal que trabaja sobre la calzada.