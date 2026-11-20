La salud de Mariano Chihade continúa siendo motivo de preocupación en el mundo del espectáculo argentino. El reconocido productor televisivo, esposo de Mariana Fabbiani, permanece en recuperación después de haber sido sometido a una intervención quirúrgica cerebral. En medio de este delicado momento familiar, la conductora tomó una importante decisión sobre su futuro inmediato en la televisión.

Según informó Radio Mitre este viernes 20 de noviembre, Fabbiani decidió hacer una pausa en sus compromisos laborales para acompañar a su marido durante el posoperatorio y dedicarles más tiempo a sus dos hijos. La información fue revelada por Ángel de Brito en LAM, después de mantener una conversación privada con la conductora.

Mariana Fabbiani se aleja de la televisión: qué pasará con DDM

La conductora de El diario de Mariana decidió priorizar a su familia y, por el momento, no tiene una fecha confirmada para regresar a la pantalla de América TV.

De acuerdo con lo que contó Ángel de Brito, la decisión no se limita a unos pocos días de ausencia, sino que contempla una pausa más prolongada mientras avanza la recuperación de Chihade.

La noticia también genera cambios en la programación del canal, especialmente en DDM, el ciclo que Fabbiani conduce desde hace años.

En una primera etapa, Martín Candalaft continuará al frente del programa, como ya lo hizo durante los últimos días.

Sin embargo, el periodista tiene previsto iniciar sus vacaciones, por lo que la producción deberá definir quién ocupará la conducción durante su ausencia.

Hasta el momento, no se anunció oficialmente quién será el próximo reemplazante de Mariana Fabbiani.

Cómo sigue la salud de Mariano Chihade tras la cirugía cerebral

Mariano Chihade fue operado el miércoles 18 de noviembre en la sede Belgrano del Instituto Fleni, después de que los médicos detectaran una imagen nodular en su cerebro mediante una resonancia magnética.

La intervención se realizó luego de una serie de estudios programados que derivaron en su internación.

Tras la cirugía, la institución difundió un comunicado firmado por el doctor Hernán Cohen Arazi, director médico de la sede.

«La cirugía se desarrolló sin complicaciones», informó el centro médico.

El parte agregó que el productor se encontraba en recuperación, con evolución favorable y acompañado por su familia.

La información llevó tranquilidad a sus allegados y compañeros de trabajo, que habían expresado su preocupación por la situación.

Posteriormente, el diario La Nación informó que Chihade había pasado una buena noche y continuaba evolucionando favorablemente, siempre acompañado por Mariana Fabbiani y su entorno más cercano.

Por ahora, no se difundió una fecha de alta médica ni un diagnóstico definitivo sobre la lesión cerebral que motivó la intervención.

El mensaje de Mariana Fabbiani tras la operación de su marido

Desde que se conoció la internación, Mariana Fabbiani mantuvo un perfil reservado, aunque utilizó sus redes sociales para agradecer el apoyo recibido.

A través de una historia de Instagram, la conductora compartió un mensaje dirigido a quienes se preocuparon por la salud de su esposo.

«Queremos agradecer profundamente las muestras de amor hacia Mariano y nuestra familia. Ese es el mayor sostén en este momento», expresó.

Luego agregó un pedido especial:

«Piensen en él con amor y linda energía. Esto también pasará».

La presentadora también publicó una imagen de la Virgen Desatanudos, una figura religiosa por la que ha manifestado su devoción.

Sus palabras reflejaron el momento que atraviesa la familia y el acompañamiento que recibió desde el ambiente artístico.

Quién es Mariano Chihade, el productor y esposo de Mariana Fabbiani

Mariano Chihade es uno de los productores más reconocidos de la televisión argentina.

En 2005 fundó Mandarina Contenidos, una productora responsable de numerosos programas de entretenimiento, actualidad y ficción.

Entre sus proyectos se encuentran LAM, El diario de Mariana, SQP y la serie El amor después del amor, basada en la vida de Fito Páez.

En las últimas semanas también había sido noticia por la venta de Mandarina Contenidos y Bondi Live al Grupo Octubre, una operación vinculada con una nueva etapa profesional del empresario.

Chihade y Mariana Fabbiani se conocieron en 2006, se casaron en 2010 y tienen dos hijos, Matilda y Máximo.

Ahora, la prioridad de la familia está puesta en la recuperación del productor, mientras la conductora mantiene en suspenso su regreso a la televisión.

La evolución de Chihade será determinante para conocer cuándo Fabbiani retomará sus compromisos profesionales.