La tabla histórica de títulos de la Liga Confluencia, tras la coronación de Atlético Regina

Atlético Regina se quedó con la Liga Confluencia 2025. El Albo venció en Allen a La Amistad, en un partido desempate lleno de emociones. El equipo dirigido por Diego Napolitano volvió a gritar campeón en la liga de futbol valletano tras 9 años de sequía.

Tras esta nuevo campeón, vale la pena repasar la tabla histórica de títulos del futbol valletano. La Liga Confluencia comenzó en 1975. Este año se cumplen 50 años del torneo, donde 17 clubes se han quedado con la gloria. Cipolletti es la ciudad con más títulos (38) y con más equipos campeones (4).

El Club Cipolletti es el máximo ganador y con una amplia diferencia. El albinegro obtuvo 28 títulos a lo largo de toda la historia, pero tiene una larga sequía: no corona desde el Apertura 2018. En ese lapso, estuvo muy cerca pero cayó en cuatro finales: 2 veces ante Deportivo Roca, 1 contra Pillmatún y otra frente a Círculo Italiano.

Lo sigue su clásico rival. Deportivo Roca tiene 15 coronaciones. Las últimas (Apertura 2021 y Apertura 2023) las consiguió de la mano de Diego Napolitano, el ahora entonces DT de Regina. En ambas, venció a Cipolletti y festejó ante su gente en el Luis Maiolino.

El podio está compartido entre Unión AP de Allen y Unión Deportiva Catriel. Ambos clubes tienen 8 ligas. El último título del Mago fue en el Apertura 2019, tras vencer a La Amistad por penales. Por otro lado, la Depo gritó campeón por última vez en el Clausura 2022, donde derrotó a 25 de Mayo.

Continuando, La Amistad se ubica en la tabla con 6 títulos. A pesar de los pocos años que tiene en el torneo, el equipo cipoleño logró todas sus coronaciones en el lapso de 7 años, destacándose el bicampeonato en 2024.

Mas atrás se ubican los clubes de Villa Regina. El Albo, vigente campeón, y el Grana tienen 5 títulos cada uno. La última vuelta olímpica de Círculo Italiano fue en el Clausura 2023, cuando gritó campeón de visitante y por penales frente a Cipolletti en la Visera de Cemento.

Por otro lado, San Martín de Cipolletti y Argentinos del Norte presumen 3 coronaciones. La última del León fue 1997 y el Carcelero salió campeón por última vez en el Clausura 2017, de la mano del gran Fabián Pacheco.

4 equipos tienen 2 títulos: Fernández Oro, Cinco Saltos, Alto Valle y Chichinales. Por último, completan la lista Saltense, Pillmatún y 25 de Mayo de La Pampa (único equipo no rionegrino) que tienen una coronación cada uno.