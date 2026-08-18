La sentencia de Simeone sobre el futuro de Julián Álvarez: «Está más que claro»

El Cholo dio su postura sobre la novela del mercado de pases.

La novela entre Julián Álvarez, Atlético Madrid y Barcelona parece haber llegado a su fin. Luego de varios capítulos y semanas de rumores, esta mañana el Cholo Simeone fue contundente sobre el futuro de la Araña.

El entrenador del Colchonero habló en la previa del debut de La Liga que será este miércoles ante Málaga. Al ser consultado sobre la situación, el DT no dejó dudas: «Si el dueño del club habló tajantemente, no hay lugar. Está más que claro lo que expresó«.

Simeone se refiere a los dichos de Miguel Ángel Gil Marín que fue claro sobre su postura y la continuidad del delantero en el equipo madrileño. A pesar de los innumerable intentos del Barcelona, el Aleti estuvo firme y nunca lo puso en venta.

El Cholo Simeone aseguró que Julián Álvarez continuará en Atlético Madrid.

Además, confirmó que no jugará mañana y que se espera que sume minutos el próximo domingo: «Entendemos que este partido no lo vemos en esas condiciones para poder jugar o participar».

Luego, describió la importancia que tiene Julián en la planificación de esta temporada: «Es el mejor jugador que tenemos ofensivamente y sigo pensando igual: armar un equipo alrededor de él pensando en su potencia, calidad, jerarquía y talento».

También le preguntaron sobre si Julián merece el perdón de los hinchas, pero Simeone evitó entrar en polémicas: «La gente opinará y pensará lo que tenga que pensar. Soy muy respetuoso con las opiniones de todos».

Por último, habló y elogió a Cuti Romero, el gran refuerzo del Colchonero en este mercado de pases: «Liderazgo, fortaleza, calidad, jerarquía y compromiso. Lo veo con todos los valores futbolísticos y personales que lo identifican con el Atlético de Madrid«, aseguró.

De esta forma serán cuatro los argentinos del Atlético Madrid durante esta temporada. El Cuti Romero se sumará a Julián Álvarez, Giuliano Simeone y Juan Musso, todos integrantes de la Selección Argentina en el Mundial 2026.