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Escandalosa pelea entre Guillermo Barros Schelotto y Vaccari en el empate de Vélez y Defensa

En el cierre de la 5° fecha del Clausura, los entrenadores del Fortín y del Halcón protagonizaron un tenso cruce luego del final de un partido picante. Mirá el video.

Redacción

Por Redacción

El tremendo enojo de Vaccari con los mellizos en Liniers.

El tremendo enojo de Vaccari con los mellizos en Liniers.

En Liniers y en el cierre de la 5° fecha del torneo Clausura, se vivió un bochornoso momento tras el empate entre Vélez y Defensa y Justicia. En el Amalfitani, fue 1-1, pero la nota la dieron los entrenadores luego del partido.

La bronca de los técnicos comenzó a los 15 minutos del segundo tiempo: Vaccari estalló de bronca ante los mellizos Barros Schelotto: «No te hablé a vos, es un maleducado. Me dice que cierre el o… Sos un mal educado, me dijo que cierre el o… Conmigo no te hagás el vivo. A mí no me faltés el respeto«.

Tras el pitazo final del árbitro Nicolás Ramírez, Guillermo salió corriendo hacia al túnel donde se encontró con su par de Defensa. Allí, el entrenador de Vélez supuestamente agarró del cuello a Vaccari, que le propinó una piña al darse vuelta. Con estas acciones, se inició una bataola que debió ser separada por los jugadores de ambos equipos.

Luego, en conferencia de prensa, Vaccari negó cualquier tipo de enfrentamiento: «Y después… no sé que pasó. No pasó nada, yo no me enteré de nada, no sé qué pasó«.

Guillermo también fue por el mismo camino: «Creo que nada, no pasa mucho. Discusión típica después de un partido caliente pero nada importante, nada más que eso«.

Con respecto al partido, Manuel Lanzini abrió el marcador para el local, pero Leandro Fernández igualó para el Halcón de Varela. Con el empate, Vélez quedó 2° en la zona B con 11 puntos, mientras que Defensa está 5° con 8 unidades.


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En Liniers y en el cierre de la 5° fecha del torneo Clausura, se vivió un bochornoso momento tras el empate entre Vélez y Defensa y Justicia. En el Amalfitani, fue 1-1, pero la nota la dieron los entrenadores luego del partido.

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