Los grandes campeones Angus y Hereford del Alto Valle: mirá todos los ganadores de la jura en la 15° Expo Rural realizada en Roca
Este sábado por la tarde, el jurado Mauricio Zampedri eligió los mejores ejemplares de cada raza. Dos cabañas reconocidas se quedaron con los grandes campeones y reservados.
En la jornada de este sábado se definió la suerte de los reproductores Angus y Hereford que llegaron a la 15° Expo Rural del Alto Valle, que se celebra en el predio de la Sociedad Rural en Paso Córdoba.
En la jura celebrada por Mauricio Zampedri, que llevó adelante el trabajo con ambas razas, se eligieron los ejemplares más destacados por sus cualidades en pista.
En esta nota ofrecemos un detallado resumen de la jura, raza por raza y categoría por categoría, realizada en horas de la tarde de esta jornada:
Raza Angus Puro de Pedigree
Macho Individual a Bozal
11 categoría – Junior
-1° premio campeón Junior Lote 20 – Humberto Cressatti
-2° premio reservado campeón Junior Lote 21 – Humberto Cressatti
16 categoría – Dos años menor
-1° premio dos años menor Lote 19 – Raúl Florentino Fernández
Gran Campeón Macho PP: Lote 20 – Humberto Cressatti
Reservado Gran Campeón Macho PP: Lote 21 – Humberto Cressatti
Raza Hereford machos Puros Registrados en lotes
Categoría B – Campeonato Dos dientes
-Gran Campeón: Lote 7 – Río Pico, de Julián Gonzalo
-Reservado Gran Campeón: Lote 6 – La Querencia, de Franco Sarti García.
-Mejor macho de lote: C379 – Río Pico
-2° mejor macho de lote: A191 – La Querencia.
Raza Hereford machos Puros Registrados a corral
Categoría B – Campeonato Dos dientes
-1° premio campeón: Corral 6 – La Querencia, de Franco Sarti García
-Mejor macho PR individual o de lote: C379 – Corral 7 – Río Pico
-2° Mejor macho PR individual o de lote: A191 – Corral 6 – La Querencia
Raza Hereford machos Puros de Pedigree en lotes
Categoría 06 – Campeonato Junior
-1° premio: Corral 4 – Los Pampas de Don Floro, de Raúl Florentino Fernández.
Categoría 07 – Campeonato dos años menor
-1° premio: Lote 2 – Río Pico, de Julián Gonzalo
-Lote Gran Campeón Macho PP: Corral 2 – Río Pico
-Lote Reservado Gran Campeón Macho PP: Corral 4 – Los Pampas de Don Floro
-Mejor macho de lote: x1780 – Río Pico
-2° mejor macho de lote: x1804 – Río Pico
Raza Hereford machos Puros de Pedigree a bozal
Categoría 09 – Campeonato Senior
-Campeón Senior y mejor individual: Corral 1 – Humberto Cressatti.
-Gran Campeón Macho Puro de Pedigree: x133 – Don Humberto, de Humberto Cressatti
-Reservado Gran Campeón Macho Puro de Pedigree: x1780 – Río Pico, de Julián Gonzalo.
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