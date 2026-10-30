La única duda de Arruabarrena para el Superclásico ante River

Alan Velasco y Sebastián Villa se disputan un lugar en la delanter xeneize para el Superclásico. (Foto: @Bocajrsoficial)

Rodolfo Arruabarrena prepara el equipo para recibir a River este domingo en la Bombonera y, aunque todavía no dio pistas convcretas, todo indica que realizará dos modificaciones respecto del once que viene de vencer a Independiente. Una de ellas está definida y la otra se resolverá en el ataque.

La primera será en la defensa: Lautaro Blanco dejó atrás la molestia muscular que lo marginó del partido en Avellaneda y reemplazará a Malcom Braida en el lateral izquierdo. La otra variante estaría en el tridente ofensivo. Durante la semana estuvo en duda la presencia de Leonel Flores, pero hoy aparece como una fija junto a Miguel Merentiel. La incógnita pasa por el tercer lugar en el ataque.

Sebastián Villa y Alan Velasco pelean mano a mano por un lugar desde el arranque y ambos tienen argumentos para ganárselo.

El colombiano fue titular ante Vasco da Gama en la remontada en el Maracaná y tuvo una gran actuación, con asistencia a Merentiel incluida. Frente al Rojo, el que comenzó en cancha fue Velasco, pero en el complemento fue reemplazado justamente por Villa, quien ejecutó el córner que terminó en el gol de Jagger Herrera.

Velasco venía siendo titular de manera ininterrumpida desde la lesión de Tomás Aranda, pero un desgarro a comienzos de octubre lo marginó de algunos partidos. En el Maracaná sumó algunos minutos y, ante el Rojo, en su primer partido tras recuperarse por completo, el Vasco lo eligió para integrar el once inicial.

Así, ambos tienen chances de ser titulares en el Superclásico y lo más probable es que Arruabarrena despeje la incógnita en el vestuario de la Bombonera.